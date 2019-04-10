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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
10.04.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

İsrailli liderlerden seçim sonrası açıklama

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İsrailli liderlerden seçim sonrası açıklama

İsrail’de yapılan erken genel seçimlerindeki sandık çıkış anketlerinin farklılığına rağmen hem İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hem de rakibi eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz zaferlerini ilan etti.

İsrail Başbakanı ve Likud Partisi lideri Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Likud liderliğindeki sağ kanat blokunun açık bir zafer kazandığını duyurdu.

Sağ partileri Likud’un doğal ortakları olarak niteleyen Netanyahu, "Likud liderliğindeki sağ kanat bloku açık bir zafer kazandı. İsrail vatandaşlarına güvenleri için teşekkür ediyorum. Bu gece doğal ortaklarımızla sağcı bir hükümet kurmaya başlayacağım.” dedi.

Öte yandan merkez partisi Mavi-Beyaz İttifakı liderlerinden eski Genelkurmay Başkanı Gantz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazandık." ifadesini kullandı.

İsrail halkının sözünü söylediğini belirten Gantz, kendisine oy veren seçmene ve parti mensuplarına teşekkür etti.

Gantz, seçimlerde bir kazanan ile bir kaybedenin olduğunu belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bibi (Netanyahu) 40 sandalye kazanacağı sözünü vermişti ancak çok fazla zaman kaybetti. Cumhurbaşkanı fotoğrafı görüyor ve hükümeti kurma görevini kazanana vermelidir. Başka seçenek yok."

SEÇİMLER BAŞA BAŞ SONUÇLANDI

İsrail’in Kanal 13 televizyonuna göre Likud partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı 36’şar milletvekilini meclise gönderdi.

Kanal 11’in sandık çıkış anketine göre ise Mavi-Beyaz 37, Likud ise 36 milletvekili çıkardı.

Kanal 12'nin sonuçlarına göre de Mavi-Beyaz 37, Likud ise 33 milletvekilini meclise soktu.
Netanyahu koalisyon hükümetini kurmaya daha yakın

Üç sandık çıkış anketinin her birine göre, meclisteki sağ ve sol kanatların milletvekili sayısı birbirinden farklı.

Kanal 13’ün sonuçlarına göre Netanyahu ile ittifak yapması beklenen sağ partiler, 120 sandalyeli mecliste 66 milletvekiline ulaşarak çoğunluğu elde etti.

Kanal 11’in anketine göre de sağ partiler 64 milletvekiliyle meclis çoğunluğuna ulaşmış durumda.

Öte yandan Kanal 12’nin verilerine göre ise sağ partiler meclis çoğunluğunu kaybederek 60 milletvekilinde kaldı.

CUMHURBAŞKANI PARTİLERLE GÖRÜŞECEK

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin yarından itibaren meclise girmeye hak kazanan partilerle görüşmeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı, hangi partinin birinci olduğuna bakmadan koalisyon hükümetini kurmaya daha yakın olan lidere bu görevi verebiliyor.

Rivlin’in, Likud lideri Netanyahu’ya mı yoksa Gantz’a mı koalisyonu kurma görevini vereceği konusu, kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.

KOALİSYON HÜKÜMETİ İÇİN 61 MİLLETVEKİLİ GEREKİYOR

İsrail'de hükümet kurmak için 120 sandalyeli İsrail meclisi Knesset'te 61 koltuğa sahip olmak gerekiyor. Çıkan sandık sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadığı için İsrail’i yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor.

İsrail Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan seçim sonuçlarını yarın açıklaması bekleniyor.
Komisyonun 17 Nisan’da kesin sonuçları açıklamasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin koalisyon hükümetini kurmaya en yakın gördüğü parti liderine hükümeti kurma görevini verecek.

Cumhurbaşkanının görevlendirmesinin ardından söz konusu parti liderinin 28 gün içinde koalisyon hükümetini kurması gerekiyor.

Ancak koalisyonu kurmakla görevlendirilen parti lideri, iki hafta ek süre talep etme hakkına sahip.

İsrail'deki erken genel seçimde 41 parti, 5 milyon 800 binden fazla seçmenin oyunu almak için yarışmıştı.

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