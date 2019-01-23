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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.01.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

İsrailli gazetecinin ölüm tehdidi İsveçli bakanı ağlattı

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İsrailli gazetecinin ölüm tehdidi İsveçli bakanı ağlattı

İsveç'te Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün, İsrailli gazeteci Zvi Zameret'in geçen yıl kendisini ölümle tehdit ettiği makalesini okuduktan sonra ağladığını gösteren bir belgesel yayımlandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin Wallström'ün 4 yıllık görev süresinde çalışmalarını anlatan belgeselinde en dikkat çekici bölümü, bakanın, Zameret tarafından Yahudi düşmanı ilan edildiği ve ölümle tehdit edildiği kısım oluşturdu.

Wallström'ün "İsrail tarafından yargısız infaza uğrayan Filistinlilerden bazıları kendilerini bıçakla savunuyor.” şeklindeki sözlerine yer verilen belgeselde, söz konusu ifadelerin iki ülke arasında kriz çıkardığı hatırlatılıyor.

Belgeselde, İsrailli gazetecinin tehdidini kameralar önünde danışmanlarından öğrenen ve söz konusu makaleyi okuyan Wallström'ün ağladığı görülüyor. İsveçli Bakan, ardından yaptığı konuşmada, günlük hayatında ve işinde tehditlerden yılmadığını ve korkmadığını belirtiyor.B

undan sonra işlerini daha iyi yapması gerektiğini kaydeden Wallström, "Yaptıklarımdan pişman değilim. Tehditler beni yıldıramaz." ifadelerini kullanıyor. İsrailli gazeteci Zvi Zameret, Wallström'ün açıklaması üzerine sağ görüşlü gazetelerden Makor Rishon'a yazdığı makalede, Kudüs'teki Birleşmiş Milletler (BM) ara bulucusu İsveçli Kont Folke Bernadotte'nin aşırı sağcı Yahudiler tarafından 1948'de öldürülmesini hatırlatmıştı.

Zameret, makalesinde, Wallström'ün de sonunun aynı olması gerektiğini savunmuştu. İsveç Dışişleri Bakanlığı bu ifadeleri ciddi tehdit olarak algılamış ve ülkenin İstihbarat Teşkilatı SEPO'yu devreye sokmuştu.

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