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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.12.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

İsrail'in yarısından fazlası Netanyahu'yu istemiyor

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İsrail'in yarısından fazlası Netanyahu'yu istemiyor

İsrail'de yapılan bir ankete göre, seçmenlerin yüzde 52'si nisan ayındaki seçimin ardından Binyamin Netanyahu'yu başbakan olarak görmek istemiyor.

İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırmasında halkın yarısından fazlasının nisan ayında yapılacak seçimin ardından Binyamin Netanyahu'yu başbakan olarak görmek istemediği ortaya çıktı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu "KAN"ın düzenlediği ankete göre, seçmenlerin yüzde 52'si Netanyahu'ya oy vermeyecekleri yönünde görüş belirtti.

Ankete katılanların yüzde 37'si ise Netanyahu'nun başbakanlık için en iyi aday olduğunu düşünüyor.

İsrailliler'in yarısından fazlası Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilmesine karşı olduğunu dile getirse de partisi Likud'un 9 Nisan'daki genel seçimi önde tamamlaması bekleniyor.

Anket sonucuna göre, Netanyahu liderliğindeki Likud'un 120 sandalyeden oluşan İsrail meclisine 27 ila 31 milletvekili sokması öngörülüyor.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI GANTZ FAVORİLER ARASINDA

Erken seçim kararının ardından yapılan kamuoyu araştırmalarında muhalefet partilerinden öne çıkan isim olmasa da henüz partisi bulunmayan eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz, 9 Nisan'daki seçimde Netanyahu'nun ardından en çok oyu alabilecek adaylar arasında gösteriliyor.

KAN'ın anketinde Gantz'ın parti kurup seçimlere katılması halinde meclise en az 10 milletvekili sokması bekleniyor.

İsrail'in Kanal 10 televizyonunun anketinde ise Gantz'ın parti kurması halinde mecliste 15 sandalye kazanacağı öngörülüyor.

İsrail vatandaşı Filistinliler'in oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nun büyük oranda oylarını koruyarak 12 ila 13 sandalyeye sahip olacağı dile getiriliyor.

Uzmanlar mevcut şartlarda hiçbir partinin, tek başına iktidar olabilmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamayacağını, erken seçimin ardından İsrail'i yeni bir koalisyon hükümetinin beklediğini söylüyor.

İsrail meclisinde şu an Netanyahu'nun partisi Likud 30, Ortak Arap Listesi Bloku da 13 sandalyeye sahip.

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