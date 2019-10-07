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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
07.10.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

İsrail'in Türkiye düşmanlığıyla dolu planının detayları basına sızdı

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İsrail'in Türkiye düşmanlığıyla dolu planının detayları basına sızdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, "Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik projelerini kısıtlamayı" amaçlayan sinsi planının detaylarını yayınladı.

Gazetenin bugünkü sayısında "Erdoğan'ı engelleme planı" başlığı ile manşetten verilen haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilere yönelik insani yardımlarını, kalkınma projelerini, sosyal ve kültürel faaliyetlerini engellemek amacıyla bakanlığına bir plan hazırlaması talimatı verdiğini aktardı.

Haberde, "Ürdün'ün Mescid-i Aksa üzerindeki özel statüsünü koruma amacı güttüğü" iddia edilen planı Dışişleri Bakanı Katz'ın "kısa süre içerisinde" Başbakan Netanyahu'ya sunma niyetinde olduğu belirtildi.

"İSRAİL UZUN ZAMANDIR TÜRKİYE'NİN FAALİYETLERİNDEN RAHATSIZ"

İsrailli yetkililerin, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te yürüttüğü çalışmalardan "uzun zamandır" rahatsız olduğuna işaret edilen haberde, söz konusu planda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Kültür Merkezinin Doğu Kudüs'teki faaliyetlerinin kısıtlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Planda ayrıca TİKA'nın Filistin Koordinatörlüğünde görevli Türkiye vatandaşları ile Yunus Emre Kültür Merkezi bünyesinde Doğu Kudüs'teki Filistinlilere Türkçe dersi veren Türk öğretmenlere vize verilmemesinin yanı sıra TİKA'nın Doğu Kudüs'te yapacağı faaliyetleri önceden İsrail makamlarıyla koordine etmesinin önerildiği kaydedildi.

"PLAN GÜVENLİK KABİNESİNDE GÖRÜŞÜLEBİLİR"

Haberde, Türkiye düşmanlığı üzerine hazırlanan planın hayata geçirilmesi için Başbakan Netanyahu'nun onayının yeterli olacağı ancak Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimi daha da artabileceği endişesiyle Güvenlik Kabinesinde de konunun ele alınmasının beklendiği yorumuna yer verildi.

Gazetenin haberinde ayrıca, İsrail'de yaşanan koalisyon krizi nedeniyle yeni hükümetin kurulamadığı ancak söz konusu planın "güvenlikle alakalı" olduğu iddia edilerek Netanyahu liderliğindeki geçici hükümetçe onaylanabileceğine işaret edildi.

TİKA'NIN FAALİYETLERİNE GENİŞ YER AYRILDI

Haberde TİKA'nın Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilere yönelik hayata geçirdiği projelere de geniş yer verildi.

TİKA'nın Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde birçok evi restore ettirdiği, kentte yaşayan Filistinli ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunduğuna vurgu yapıldı.

Bakan Katz, İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken seçimlerden birkaç gün önce Twitter'dan İbranice ve Arapça paylaştığı mesajda Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerinin durdurulması için Dışişleri Bakanlığına bir dizi önlem paketi hazırlanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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