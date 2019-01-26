İsrail'in naaşını alıkoyduğu Filistinli kişi toprağa verildi
İsrail'in naaşını 40 gün boyunca alıkoyduğu Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.
İsrail askerleri tarafından aralık ayında vurularak öldürülen Filistinli kişinin naaşı 40 gün sonra ailesine teslim edildi.
İsrail güçlerinin "aracıyla askerlere saldırdığı" iddiasıyla öldürdüğü Filistinli Hamdan el-Arda'ya (60) naaşın tesliminin ardından cenaze töreni düzenlendi.
Cenin kentinde düzenlenen törene yüzlerce Filistinli katıldı. Arda'nın naaşı, Cenin kentinin Arabe beldesinde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.
Filistinli Hamdan el-Arda, Aralık 2018'de El-Bire kentinde "askerlere aracıyla saldırdığı" iddiasıyla İsrail güçlerince vurulmuştu.
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