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    İsrail'in Kudüs'teki kiliseleri vergiye bağlama planına sert tepki

    AA
    26.02.2018 - 07:22 | Son Güncelleme:

    Hamas, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin, kiliseleri vergiye bağlama planının, ABD'nin politikasının bir yansıması olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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    Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve onun yönetiminin Filistin varlığını hedef alan karar ve politikalarının tehlikeli bir yansımasıdır." ifadesine yer verildi.

    "Kiliselerin vergiye bağlanması Filistin halkına, Müslümanlar ile Hristiyanların kutsal saydığı mekanlara yönelik dini savaşın bir devamıdır." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Kudüs intifadasına ivme kazandırılması ve Filistin meselesinin tasfiyesini hedefleyen tüm plan ve projelere karşı İslam ümmetinin ayağa kalkması çağrısında bulunuldu.

    İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, daha önce yaptığı açıklamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduğunu açıklamıştı. Belediye, 882 kilise mülkünü vergiye bağlayacağını, yıllardır süregelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldıracağını ve vergisi ödenmeyen mülklere el konulacağını beyan etmişti.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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