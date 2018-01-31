"İsrail'in hamlesi Lübnan için bir tehdit"

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın denizde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını "çok kışkırtıcı" olarak nitelemiş ve uluslararası şirketlerin bu ihaleye teklif vermemelerini istemişti.

Aoun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lieberman'ın 9. Blok hakkındaki sözleri Lübnan'a ve kendi karasularındaki egemenlik haklarına karşı bir tehdittir" dedi.

İsrail ve Lübnan arasında, üçgen biçiminde bir alanla ilgili deniz sınırı sorunu uzun zamandır çözümlenmeden devam ediyor.