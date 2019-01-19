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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.01.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

İsrail'in Hamas'la esir takası yapmak istediği iddia edildi

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İsrail'in Hamas'la esir takası yapmak istediği iddia edildi

İsrail yönetiminin, nisan ayında yapılacak seçim öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde tutan Hamas ile esir takası yapmak istediği iddia edildi.

Londra merkezli El Arabiya El Cedid gazetesine konuşan ve kimliği açıklanmayan Hamaslı yetkililer, İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için dolaylı görüşmelerin yeniden başladığını öne sürdü.

Hamaslı yetkililer, görüşmelerin Mısır ve bazı Avrupalı yetkililerin aracılığıyla dolaylı yapıldığını, İsrail yönetimin 9 Nisan'da yapılacak erken seçimden önce esir takası konusunda anlaşmaya varmak istediğini ileri sürdü.

İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında esir takası görüşmelerinin yeniden başladığı yönündeki iddianın anketlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya olan desteğin düşmeye başladığı dönemde gündeme gelmesine dikkati çekti.

Hem İsrail hem de Hamas yönetimi El Arabiya El Cedid gazetesindeki habere ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Yerel basında daha önce de İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşması için dolaylı görüşmeler yapıldığına yönelik birçok haber yer almış ancak iki taraf arasında herhangi bir mutabakat sağlanamamıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.

İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş, ancak Savunma Bakanlığı Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı Avera Mengistu diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının daha Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

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