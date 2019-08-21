İsrail’in engel çıkardığı vekil: Büyükannem ‘Gelme’ dedi
ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrısı üzerine İsrail’in Filistin’e giriş hakkı vermediği Amerikalı iki kadın vekil Ilhan Omar ve Rashida Tlaib bir basın toplantısı düzenleyerek tepkilerini ortaya koydu ve Amerikalı Kongre üyelerini Filistin’e gitmeleri ve ‘işgalin acımasız gerçeklerine’ yakından tanık olmaları çağrısında bulundu.
‘ÖZGÜRLÜK KUŞUYUM’
İsrail sonradan, Filistin asıllı olan Rashida Tlaib’e siyaset yapmaması şartıyla Batı Şeria’daki ailesini ziyaret izni vermiş, ancak Tlaib geri çevirmişti. Gözü yaşlı Tlaib, basın toplantısında 90 yaşındaki büyükannesinin bu şartlarda Filistin’e gelmemesi için kendisine tavsiyede bulunduğunu belirterek “Ben özgürlük kuşuyum. Bu şartlar altında oraya giderek neden kafese gireyim? Seçimleri kazanarak büyükannemi başını havaya kaldırıp gururlandırmışken, neden (İsrail’e) boyun eğeyim” dedi.
Somali asıllı Amerikalı vekil Ilhan Omar ise Ortadoğu’daki sözde ‘tek demokrası’ olması nedeniyle ABD’den yılda 3 milyar dolardan fazla yardım alan İsrail’e yardımların gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle