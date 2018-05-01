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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.05.2018 - 16:04, Son Güncelleme:

İsrail'i "Yahudi devleti" olarak tanıyan yasa tasarısı ilk oylamadan geçti

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İsrail'i "Yahudi devleti" olarak tanıyan yasa tasarısı ilk oylamadan geçti

İsrail Parlamentosu (Knesset), "İsrail'i Yahudi halkının ulusal devleti" şeklinde tanımlayan milliyetçilik yasa tasarısının hazırlık okumasını onadı.

Knesset Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, yasa tasarısının 64 evet, 50 hayır oyuyla ilk okumasının yapıldığı belirtildi.  Açıklamada, yasa tasarısında, "İsrail'in, Yahudi halkının ulusal vatanı olarak konumunun ve Yahudi halkının vatanlarında kendi kaderini tayin hakkının pekiştirildiği", Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" şeklinde tanımlandığı ve resmi dilin İbranice olarak belirlendiği aktarıldı.

Tasarı ayrıca İbrani takvimin resmi takvim olmasını, bağımsızlık günü ve Yahudi bayramlarının da resmi tatil ilan edilmesini öngörüyor. Tasarının hazırlanmasını sağlayan vekillerden Avi Dichter tasarının "gelecek nesillere bıraktıkları bir güvence belgesi" olduğunu savundu.

"IRKÇI" YASA TASARISI

Knesset'teki Arap milletvekili Ahmed et-Tibi ise tasarıya tepki göstererek, "ırkçı" ifadesini kullandı.

Tibi, "Tasarı, iki tür vatandaşı öngörüyor. Hakları bulunan Yahudiler ile kalmalarına izin verilen ancak hakları bulunmayan diğer grup. Ayrıca tasarı sadece Yahudilere yaşayacakları köyleri belirliyor. Bu ırkçılık değilse ırkçılık ne demek bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
Arap milletvekili Hanin Zubi de yaptığı yazılı açıklamayla "bu devlet, 70 yıldır demokratik bir devlet değil, Yahudi devleti olmayı seçtiğini" vurguladı.
İsrail'in yasa tasarısıyla tüm Yahudilerin temsilcisi gibi kendisini dayatmaya çalıştığını belirten Zubi, İsrail'in dünyadaki Yahudiler adına konuşamayacağını, sadece Siyonistlerin temsilcisi olabileceğini kaydetti.

İsrail yasalarına göre parlamentoda bir tasarının kabul edilmesi için belli aşamaları bulunuyor. Parlamentoya sunulacak tasarı, öncelikle Yasamadan
Sorumlu Bakanlık Komitesi tarafından kabul ediliyor ve Komite tarafından onaylanan tasarı daha sonra Knesset Genel Kurulu'na sunuluyor. Ardından tasarının yürürlüğe girmesi için Knesset'te "üç okuma" yapılması ve bu üç okuma da onaylanması gerekiyor.

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