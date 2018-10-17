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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.10.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

İsrail'e girişine izin verilmeyen ABD'li öğrenci yeniden hakim karşısında

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İsrail'e girişine izin verilmeyen ABD'li öğrenci yeniden hakim karşısında

İsrail'i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle 2 Ekim'den bu yana İsrail'e alınmayan ABD'li öğrenci Lara Alkasım ikinci defa hakim karşısına çıktı.

İsrail'i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle 2 Ekim'de geldiği İsrail'e girişine izin verilmeyen ABD'li öğrenci Lara Alkasım (22) yeniden hakim karşısına çıktı.

Batı Kudüs'teki İsrail Yüksek Mahkemesi'nde görülen davaya öğrenci vizesiyle İsrail'e gelen ancak ülkeye alınmayarak iki haftadan uzun süredir Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda tutulan Lara Alkasım ile avukatları katıldı.

"Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketine destek verdiği gerekçesiyle ülkeye alınmayan Alkasım'ın davasını bazı İsrailli milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda aktivist de izledi.

Yerel ve yabancı medyanın yakından takip ettiği duruşmada Alkasım, iki İsrailli güvenlik görevlisinin eşliğinde salona getirildi.

Alkasım'ın avukatlarından Yotam Ben-Hillel yaptığı savunmada, müvekkilinin BDS hareketi üyesi olmadığını ve bu harekete destek vermediğini söyledi.

Ben-Hillel, müvekkilinin öğrenci vizesi bulunduğunu hatırlatarak, mevcut yasalar kapsamında Lara Alkasım'ın ülkeye alınmamasını gerektirecek bir durum olmadığını dile getirdi.

Duruşması devam eden davada yüksek mahkeme de Lara Alkasım'a ülkeye giriş izni vermezse İsrail yasalarına göre tüm hukuki yollar tükenmiş olacak ve ABD'li öğrenci sınır dışı edilecek.

 

NE OLMUŞTU?

Dedesi Filistinli olan ABD vatandaşı Lara Alkasım, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almak amacıyla 2 Ekim'de İsrail'e gelmişti.

İsrail polisi, öğrenci vizesi bulunan Alkasım'ın ülkeye girişine BDS hareketinin destekçisi olduğu gerekçesiyle izin vermemişti.

Lara Alkasım, polisin kararının ardından ülkesi ABD'ye dönmeyi reddederek mahkemeye başvurmuştu.

Tel Aviv Yerel Mahkemesi, geçen hafta görülen davada ABD'li öğrencinin ülkeye giriş izni verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetmişti.

Lara Alkasım, pazar günü Tel Aviv Yerel Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Ülkeye girişine izin verilmesi için yasal yollardan hakkını arayan Lara Alkasım, 2 Ekim'den bu yana Ben Gurion Havalimanı'nda tutuluyor.

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