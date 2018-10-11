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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.10.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

İsrail’e girişine izin verilmeyen ABD’li öğrenci hakim karşısında

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İsrail’e girişine izin verilmeyen ABD’li öğrenci hakim karşısında

İsrail’i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle 2 Ekim'den bu yana İsrail’e girişine izin verilmeyen ABD’li öğrenci Lara Alkasım (22) hakim karşısına çıktı.

Tel Aviv Yerel Mahkemesinde görülen davaya geçen hafta salı gününden beri Ben Gurion Havalimanı'nda tutulan Lara Alkasım ile avukatları katıldı.

Filistin İçin İsrail’i Boykot Girişimi” olarak bilinen BDS hareketine destek verdiği gerekçesiyle ülkeye alınmayan Alkasım’ın davasını birçok yerel ve yabancı medya mensubu yakından takip etti.

Alkasım'ın avukatlarından Yotam Ben-Hillel, vize iptali için güçlü delillerin olması gerektiğini ancak bu davada vize iptalini gerektirecek delillerin bulunmadığını söyledi.

Müvekkilinin Kudüs İbrani Üniversitesinde eğitimine devam etmek için kayıt ücretini ödediğini, İsrail’e gelmek için Miami’deki İsrail Konsolosluğundan öğrenci vizesi aldığını ve eğitim almak için ülkeye geldiğini hatırlatan Ben-Hillel, “Tüm bunları yapan bir kişi nasıl İsrail’i boykot etme kampanyasının parçası olabilir?” diye sordu.

Yerel kaynaklar, duruşması devam eden Alkasım’ın davasının bugün veya yarın karara bağlanmasının beklendiğini dile getirdi.

Dedesi Filistinli olan ABD vatandaşı Lara Alkasım, geçen hafta Kudüs İbrani Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi almak amacıyla İsrail’e gelmişti.

İsrail polisi, BDS hareketine destek verdiği gerekçesiyle öğrenci vizesi bulunan Alkasım’ın ülkeye girişine izin vermemişti.

Lara Alkasım, polisin kararının ardından ülkesi ABD’ye dönmeyi reddederek mahkemeye başvurmuştu.

Tel Aviv Yerel Mahkemesi, duruşması başlayana kadar Alkasım’ın sınır dışı edilmemesine karar vermişti.

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