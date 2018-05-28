Son dakika! İsrail'den geri adım!
ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni bütün dünyaya karşı gelerek Kudüs’e taşıması ve aynı gün İsrail askerlerinin 62 Filistinli'yi katletmesine tepki gösteren Türkiye’ye karşı, İsrail meclisine 1915 Ermeni Olayları'nı 'soykırım' olarak tanımayı öngören bir tasarı taşıyacağını açıklayan İsrail bu planından vazgeçerek geri adım attı. İsrail meclisi söz konusu tasarıyı meclisin gündeminden çekti.
İsrail merkezli The Jerusalem Post'un haberine göre, Knesset (İsrail Meclisi) Sözcüsü Yuli Edelstein'ın tasarıyı 'İsrailli vekillerin' kabul etmeyeceği endişesiyle meclisin gündeminden çektiği açıklandı.
İsrailli politikacılar, ABD’nin Kudüs elçiliğini açtığı gün çok sayıda Filistinliyi katletmesine çok sert tepki gösteren Türkiye’ye karşı 'meclis' hamlesi atmıştı.
İsrail meclisindeki sol eğilimli Merez Partisi’nin genel başkanı Tamar Sandberg’ın İsrail meclisinin gündemine alınması için oylamaya sunduğu tasarı geçen hafta çarşamba günü 120 milletvekilinden yalnızca 16’sının katıldığı bir oturumda oylanarak kabul edilmişti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle