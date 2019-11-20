İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
GeriDünya İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
20.11.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye ordusu ve ülkedeki konuşlu İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün onlarca askeri hedefini vurduğunu belirtti.

Adraee, savaş uçaklarının kara-hava füze rampaları, askeri komutanlıklar, askeri üsler ve silah depolarını vurduğuna vurgu yaparak, söz konusu hava saldırılarının dün Suriye'den İsrail bölgelerine atılan roketlere karşılık olarak yapıldığını kaydetti.

Öte yandan Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise, İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Şam çevresindeki bazı noktaları hedef aldığını duyurarak, Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve "yoğun" saldırıyı püskürttüğünü öne sürdü.

Haberde, İsrail savaş uçaklarına karşılık verildiği aktarılarak "düşman" saldırılarının yol açtığı hasarın tespit çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, salı sabahı Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine 4 roket fırlatıldığı, atılan roketlerin İsrail'e ait hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, sabah erken saatlerde Suriye'den atılan roketler nedeniyle Golan Tepeleri'nde sirenler çaldığı belirtilmişti.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Suriye yönetimi hem de Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

İsrail "sürpriz bir şekilde" bu yıl Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada Suriye’ye yönelik yapılan bazı saldırıların kendilerince düzenlendiğini ifade etmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle