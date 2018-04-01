İsrail’den skandal açıklamalar
İsrail’in Gazze’de sınıra yürüyen Filistinlilere müdahalesinde 17 kişinin ölmesinin yankıları sürerken İsrail hükümetinden skandal açıklamalar geldi.
İSRAİL Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, cuma günü Gazze-İsrail sınırında Filistinli göstericilere İsrailli askerlerin ateş açması ve 17 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin İsrailli askerlere soruşturma açılması çağrılarını reddetti. Lieberman İsrail Ordu radyosunda yaptığı açıklamada, “İsrail askeri gerekeni yaptı. Bence bütün askerlerimiz birer madalyayı hak ediyor” dedi.
NETANYAHU’DAN KÜSTAH SÖZLER
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan da küstah bir açıklama geldi. Önceki gün “İsrail’i bu insanlık dışı saldırısından dolayı şiddetle kınıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Twitter’dan yanıt veren Netanyahu, “Dünyanın en ahlaklı ordusu, yıllardır sivilleri ayrım gözetmeden bombalayan birinden ahlak dersi almayacak. Anlaşılan, 1 Nisan’ı Ankara’da böyle kutluyorlar” dedi. Netanyahu, sınırı korudukları gerekçesiyle İsrail askerlerine teşekkür etti. İsrail, 30 Mart 1976’da Celile’deki İsrail vatandaşı Filistinlilerin topraklarına el koymuştu. Cuma günü de Gazze’de ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ adı altında altı haftalık sürecek eylem başlatılmıştı. İsrail’in sert müdahalesinde 5’i Hamas’ın İzzettin Kasım Tugayları’ndan 17 Filistinli ölmüştü.
SİLAHI YOKTU NİYE VURDULAR
İsrail’in sert müdahalesinde hayatını kaybedenlerden biri de 19 yaşındaki Abdülfettah Abdul Nabi’ydi. Amerikan Washington Post gazetesi, oğullarını toprağa veren aileyle taziye çadırında bir araya geldi. Ağabeyi Muhammed Abdul Nabi (22), “Silahı yoktu, molotof yoktu, elinde bir araba lastiği vardı. Bir lastik İsraillilere zarar verir mi? Ayrıca İsrail tarafına doğru gitmiyordu, oradan kaçıyordu” diyerek kardeşinin neden vurulduğunu sorguladı.
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