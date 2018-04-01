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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
01.04.2018 - 22:28, Son Güncelleme:

İsrail’den skandal açıklamalar

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İsrail’den skandal açıklamalar

İsrail’in Gazze’de sınıra yürüyen Filistinlilere müdahalesinde 17 kişinin ölmesinin yankıları sürerken İsrail hükümetinden skandal açıklamalar geldi.

İSRAİL Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, cuma günü Gazze-İsrail sınırında Filistinli göstericilere İsrailli askerlerin ateş açması ve 17 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin İsrailli askerlere soruşturma açılması çağrılarını reddetti. Lieberman İsrail Ordu radyosunda yaptığı açıklamada, “İsrail askeri gerekeni yaptı. Bence bütün askerlerimiz birer madalyayı hak ediyor” dedi.

NETANYAHU’DAN KÜSTAH SÖZLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan da küstah bir açıklama geldi. Önceki gün “İsrail’i bu insanlık dışı saldırısından dolayı şiddetle kınıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Twitter’dan yanıt veren Netanyahu, “Dünyanın en ahlaklı ordusu, yıllardır sivilleri ayrım gözetmeden bombalayan birinden ahlak dersi almayacak. Anlaşılan, 1 Nisan’ı Ankara’da böyle kutluyorlar” dedi. Netanyahu, sınırı korudukları gerekçesiyle İsrail askerlerine teşekkür etti. İsrail, 30 Mart 1976’da Celile’deki İsrail vatandaşı Filistinlilerin topraklarına el koymuştu. Cuma günü de Gazze’de ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ adı altında altı haftalık sürecek eylem başlatılmıştı. İsrail’in sert müdahalesinde 5’i Hamas’ın İzzettin Kasım Tugayları’ndan 17 Filistinli ölmüştü.

İsrail’den skandal açıklamalar

SİLAHI YOKTU NİYE VURDULAR

İsrail’in sert müdahalesinde hayatını kaybedenlerden biri de 19 yaşındaki Abdülfettah Abdul Nabi’ydi. Amerikan Washington Post gazetesi, oğullarını toprağa veren aileyle taziye çadırında bir araya geldi. Ağabeyi Muhammed Abdul Nabi (22), “Silahı yoktu, molotof yoktu, elinde bir araba lastiği vardı. Bir lastik İsraillilere zarar verir mi? Ayrıca İsrail tarafına doğru gitmiyordu, oradan kaçıyordu” diyerek kardeşinin neden vurulduğunu sorguladı.

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