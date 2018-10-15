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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
15.10.2018 - 20:50, Son Güncelleme:

İsrail'den 'savaş tehdidi' geldi

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İsrail'den 'savaş tehdidi' geldi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hamas Hareketi'ne ateşkesi kabul ettirmek için Gazze'ye en ağır askeri saldırıyı gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi.   

İsrail'in Maariv gazetesinin düzenlediği toplantıda konuşan Liberman, Hamas'la bir anlaşmanın mümkün olmadığını söyleyerek, "İsrail, Hamas'ın ateşkes şartlarını kabul edemez. Çünkü bu şartlar, Gazze sınırına konulan tüm kısıtlamaların kaldırılmasını kapsıyor." dedi.      

Bu şartlarda asla bir anlaşma olmayacağını vurgulayan Liberman, Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir saldırının sinyalini vererek, "Hamas'ın ancak ağır bir saldırının ardından ateşkesi kabul edeceğini" ileri sürdü.      

Hamas'a yönelik tehditvari açıklamalarını sürdüren Liberman, şunları söyledi:      

"Hamas'a anlaşmayı kabul ettirmek için en ağır askeri saldırı gerçekleştirilmeli. Bu kapsamlı bir çatışma anlamına gelse dahi ağır bir darbe vurmalıyız."      

 İSRAİL'İN SON 10 YILDAKİ GAZZE SALDIRILARI

İsrail'in son 10 yıldaki en kanlı saldırısı, 7 Temmuz 2014'te başlattığı "Koruyucu Hat Operasyonu" olmuştu. Gazze'ye karadan ve havadan düzenlenen, 51 gün süren saldırılarda 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı.      

Saldırı sonucu Gazze Şeridi'nde ağır hasar meydana gelmiş, altyapı yerle bir olmuştu.      

İsrail'in 14 Kasım 2012’de başlattığı ve 8 gün süren "Bulut Sütunu Operasyonu" adı verilen saldırılarında 174 Filistinli şehit olmuş, 15 İsrail askeri de hayatını kaybetmişti.      

27 Aralık 2008'de başlayan ve 18 Ocak 2009'da sonlanan "Dökme Kurşun Operasyonu"nda İsrail, bin 436 Filistinliyi şehit etmiş, 5 bin 400 kişiyi yaralamıştı.   

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