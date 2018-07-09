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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.07.2018 - 20:18, Son Güncelleme:

İsrail’den şartlı onay

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İsrail’den şartlı onay

İsrail’in, Suudi Arabistan’ın nükleer projesini hayata geçirme öncesi ABD’ye bazı şartlar sunduğu ortaya çıktı.

İsrail’in Kanal10 televizyonunun haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen İsrailli bir yetkilinin, İsrail Enerji Bakanı ve aynı zamanda İsrail Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yuval Steinitz’ın iki hafta önce ABD Enerji Bakanı ve Suudi Arabistan ile Müzakere Kurulu Başkanı Rick Perry ile görüştüğünü söylediği belirtildi.

İsrail Enerji Bakanı ve aynı zamanda İsrail Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Steinitz’ın bu görüşmede İsrail’in Suudi Arabistan’ın nükleer projesine ilişkin kırmızı çizgilerini sunduğu ifade edildi.

Habere göre, Steinitz’ın Perry’e sunduğu kırmızı çizgilerin, Suudi Arabistan’ın uranyum zenginleştirmesinin engellenmesi, Suudi Arabistan ile ABD arasında projenin hayata geçirilmesine ilişkin anlaşmanın tüm ayrıntılarını önceden görme ve Suudi Arabistan’ın nükleer santralleri kuracağı alan üzerine istişarelerde bulunma şeklindeki şartlardan oluştuğu belirtildi.

İSRAİL İLE KOORDİNE

İsrail’in Washington yönetiminden Suudi Arabistan ile yürütülen müzakerelerin şeffaf bir şekilde İsrail ile koordine edilmesini talep ettiği kaydedilen haberde, İsrail’in ABD’den Suudi Arabistan’a nükleer yakıt sağlaması ve aynı şekilde bu yakıtın Suudi Arabistan’dan çıkarılmasını istediği aktarıldı.

Haberde İsrailli yetkinin, ABD’li bakanın İsrailli mevkidaşına Washington yönetiminin İsrail’in tavrını göz önünde bulunduracağı ve Tel Aviv ile Suudi Arabistan ile yürütülen müzakerelerin içeriğini paylaşacağı yönünde söz verdiğini aktardığı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, mayıs ayında CNN televizyonuna yaptığı açıklamalarda, İran'ın nükleer programına geri dönmesi durumunda ülkesinin de nükleer silahlar edineceğini söylemişti.

"NE GEREKİYORSA VE AYNISINI YAPARIZ"

İran'ın nükleer programına geri dönmesi durumunda BM Güvenlik Konseyinin ABD dışındaki diğer daimi üyelerinin de anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yaptırım uygulaması gerektiğini aktaran Cubeyr, Suudi Arabistan'ın nükleer bomba edinip edinmeyeceğine yönelik soruya, “İran nükleer silah üretebilecek kapasiteye ulaşırsa, biz de halkımızı korumak için ne gerekiyorsa ve aynısını yaparız.” yanıtını vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu mart ayında ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, ülkesinin ABD ile Suudi Arabistan arasında nükleer proje için yapılması planlanan anlaşmaya karşı olduğunu söylemişti. 

 

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