İsrail'den önce itiraf sonra tehdit
İsrail'in 2007'de Suriye'ye düzenlediği bir saldırıyla ilgili ''Nükleer reaktörü yok ettik'' açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu aynı politikayı sürdürmeye devam edeceklerini belirterek "Düşmanlarımızın nükleer silah sahibi olmalarını engellemeye devam edeceğiz' dedi.
Netanyahu, şunları kaydetti:
''İsrail hükümeti, ordusu ve istihbarat servisi Mossad, Suriye'nin nükleer kabiliyet geliştirmesini engelledi. Bunun için her türlü övgüyü hek ediyorlar. İsrail'in politikası o zamanki gibi şimdi de aynı: Düşmanlarımızın kendilerini nükleer silahlarla donatmalarını engellemek.''
Suriye'de 11 yıl önce henüz kuruluş aşamasındayken vurulan nükleer reaktör saldırısı aydınlandı. İsrail ordusu video ve fotoğrafları yayımlayarak saldırıyı kendilerinin düzenlediğini itiraf etmişti.
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