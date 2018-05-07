İsrail'den Lübnan seçimlerine ilk yorum
İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Lübnan seçimleri sonrası yaptığı açıklamada "Hizbullah = Lübnan" ifadesini kullandı.
Lübnan'da dün yapılan ve resmi olmayan ilk sonuçlara göre Hizbullah'ın önde gittiği belirtilen genel seçimlere ilişkin resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Bennett, Lübnan'daki seçim sonuçlarının bir süredir söylediklerini doğruladığını ileri sürdü.
Mesajında "Hizbullah = Lübnan" ifadesini kullanan Bennett, "İsrail'in Lübnan devleti ile Hizbullah arasında ayrım yapmayacağını ve bu ülke topraklarında gerçekleşen her faaliyetten sorumlu olarak Lübnan'ı göreceğini" dile getirdi.
Lübnan'da 9 yıl aradan sonra dün yapılan genel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Hizbullah-Emel ittifakının önde gittiği açıklanmıştı.
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