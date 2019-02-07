İsrail'den Körfez ülkelerine ılımlı mesaj

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİsrail'den Körfez ülkelerine ılımlı mesaj
GeriDünya İsrail'den Körfez ülkelerine ılımlı mesaj
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
07.02.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

İsrail'den Körfez ülkelerine ılımlı mesaj

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsrail'den Körfez ülkelerine ılımlı mesaj

İsrail, "Körfez halkıyla ilişkilerini geliştirmek" amacıyla Twitter'daki "İsrail Körfez'de" hesabını yeniden aktifleştirdi.

Son dönemde Körfez ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kurmayı hedefleyen Tel Aviv yönetimi, uzun zamandır kapalı tuttuğu "İsrail Körfez'de" hesabını tekrar açtı.

Söz konusu hesaptan yapılan açıklamada, bu adımla Körfez ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilerek, "Umarız bu sanal büyükelçilik Körfez halkı ve İsrail halkı arasında farklı alanlarda derin anlayışın gelişmesine katkı sağlar." ifadesine yer verildi.

Hesabın yeniden aktif hale getirildiğinin açıklandığı mesajda, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinden fotoğraflar kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman da hesabın faaliyete geçmesine ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Değerli Körfez takipçileri bu hesap sizin için var, aramızdaki diyalog imkanlarını genişletmeyi hedefliyoruz."

İsrailden Körfez ülkelerine ılımlı mesaj

ÇOK SAYIDA ELEŞTİRİ DİKKATİ ÇEKTİ

Hesabın yeniden açıldığını duyuran paylaşımın altında bazı kullanıcılar, normalleşme ve barış arzuladıklarını belirten mesajlar yazsa da gelen çok sayıdaki eleştiri dikkati çekti.

Hesaba tepki gösteren Suudi Arabistan vatandaşı Muhammed Carullah, "Halklar arasındaki anlayış zannettiğiniz gibi kolay değil, bütün dünya sizin çirkin imajınızı güzel göstermeye çalışsa da siz bizim nazarımızda işgalcisiniz." ifadelerini kulandı.

Temmuz 2013'te açılan "İsrail Körfez'de" hesabı, 10 Aralık 2014'te açıklanmayan bir nedenle faaliyetine son vermişti.

İSRAİL İLE KÖRFEZ ÜLKELERİ ARASINDAKİ YAKINLAŞMA

Son dönemde başta BAE olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme geldi.

Ardından İsrail Başbakanı Netanyahu 26 Ekim'de ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

BAE yönetimi de aynı günlerde Uluslararası Judo Federasyonu tarafından başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin verdi.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalındı. Turnuvayı izlemek için Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de madalya töreninde yer aldı.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yaptı.

Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz ise 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıttı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden Umman'a yaptığı ziyareti işaret ederek yakın zamanda başka Arap ülkelerini de ziyaret edeceğini söylemiş ancak hangi ülkeyi kastettiğini açıklamıştı. İsrail basınında yer alan haberlerde ise bu ülkenin Bahreyn olduğu iddia edilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması