İsrail'den İran'a çok sert uyarı

İsrail Kanal 10 televizyonunun İsrailli ve Avrupalı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, mesajların Almanya, İngiltere ve Fransa aracılığıyla İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile müsteşarına iletildiği, söz konusu mesajlarda Lübnan'da füze ve silah fabrikası, Suriye'de ise askeri üs kurulmasıyla ilgili ciddi uyarılarda bulunulduğu kaydedildi.

Haberde, Fransa Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Nicolas de Riviere'in iki hafta önce İran'ın Paris Büyükelçisi Ebu'l Kasım Delfi'yi çağırdığı, Riviere'nin çarşamba günü de üst düzey bir İranlı yetkiliyi çağırarak, İsrail'in mesajını ilettiği ifade edildi.



İsrail ordusundan önceki gün yapılan açıklamada, Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı düzenlerken jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığı ve bir F-16'nın düştüğü bildirilmişti.