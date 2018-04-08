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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.04.2018 - 15:12, Son Güncelleme:

İsrail'den Hamas'a tehdit

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İsrail'den Hamas'a tehdit

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altındaki barışçıl gösterilere son verilmemesi halinde Hamas hedeflerini vurabileceği tehdidinde bulunduğu bildirildi.

Haaretz gazetesinin İsrailli askeri yetkiliye dayandırdığı haberde, 30 Mart'ta başlayan ve 31 Filistinlinin şehit olduğu "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine son verilmemesi halinde Gazze şeridinde bulunan Hamas'a ait hedeflerin İsrail hava saldırısıyla vurulabileceği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan yetkili, İsrail ordusunun, Gazze sınırında önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenen gösterilerde sivil kayıpların önüne geçmek için "önlem" aldığını ileri sürdü.

İsmi açıklanmayan yetkili, "Filistinli göstericilerin sınırda bulunan telleri aşabileceğini" bu yüzden İsrail askerlerinin göstericilerin "sınırı geçmesini önlemek için" gerçek mermi kullandığını iddia etti.

"Göstericilerin önümüzdeki günlerde düzenlenecek protestolarda sınırı geçmeye çalışması halinde Hamas'a ait kurumları vurabiliriz." tehdidinde bulunan yetkili, gösteriler nedeniyle Hamas'ı suçladı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 31 Filistinli şehit oldu, 2 bine yakın gösterici yaralandı. Filistinliler, barışçıl
gösterilerine mayıs ayının ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Toprak Günü nedir?İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı."Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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