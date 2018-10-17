Ä°srail'den günler sonra ilk yorum
Ä°srail'den, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra kaybolan Washington Post gazetesi yazarÄ± Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± ile ilgili ilk kez bir deÄŸerlendirme yapÄ±ldÄ±.
Suudi Arabistan'Ä±n Londra merkezli yayÄ±n yapan Ä°laf gazetesine aÃ§Ä±klamalarda bulunan ve adÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen Ä°srailli bir gÃ¼venlik yetkilisi, Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ±yla ilgili "Tel Aviv rejiminin, TÃ¼rkiye'den Ã§Ä±kan haberlere deÄŸil Suudi Arabistan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na gÃ¼vendiÄŸini" sÃ¶yledi.Â
Ä°srail'in, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip ettiÄŸini belirten yetkili, "TÃ¼rkiye'den yayÄ±mlanan haberlerin kanÄ±tlara dayanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ileri sÃ¼rdÃ¼ ve dolaylÄ± olarak Tel Aviv'in, Riyad yÃ¶netiminin yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â
Ä°LK KEZ BÄ°R YORUM
Ãœlkesinin, Suudi ve TÃ¼rk yetkililerden oluÅŸan ortak Ã§alÄ±ÅŸma grubunun incelemelerinin sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± beklediÄŸini aktaran Ä°srailli yetkili, uluslararasÄ± basÄ±nÄ±n Suudi ArabistanlÄ± kaynaklar yerine sosyal medyadaki bazÄ± hesaplara dayanarak haber yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.Â
Ä°laf gazetesi ise haberinde, Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n konsoloslukta kaybolmasÄ±yla ilgili Ä°srail'den ilk kez bir yorumda bulunulduÄŸuna vurgu yaparak, bu Ã¼lke basÄ±nÄ±nÄ±n olaya Ã§ok yer vermediÄŸine dikkati Ã§ekti.Â
Ä°srail'in Maariv gazetesi gÃ¼venlik analisti Yossi Melman daha Ã¶nce sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ±na Ä°srail istihbarat servisi MOSSAD'Ä±n da karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini ima ederek, "UmarÄ±m ki dolaylÄ± olarak bile MOSSAD'Ä±n KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi olayÄ±nda parmaÄŸÄ± yoktur." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Melman, MOSSAD'Ä±n KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ±na karÄ±ÅŸmasÄ± durumuna ise Paris'te kaybolan FaslÄ± muhalif lider Mehdi Ben Berka'nÄ±n "kaybedilmesine" yardÄ±m etmesini Ã¶rnek gÃ¶stermiÅŸti.Â
OLAYÂ
Suudi reformistler iÃ§in Ã¶nemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkÄ± veren ve aynÄ± zamanda Washington Post gazetesinde yazÄ±lar yazan Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'dan, 2 Ekim SalÄ± gÃ¼nÃ¼ resmi iÅŸlemler iÃ§in Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na gittikten sonra bir daha haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±.Â
Emniyet kaynaklarÄ±nca yapÄ±lan deÄŸerlendirmede, KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n gittiÄŸi Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'ndan bir daha Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± teyit edilirken, BaÅŸkonsolosluk binasÄ±nda aynÄ± saatlerde, 2 uÃ§akla Ä°stanbul'a gelen ve aralarÄ±nda yetkililerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± 15 Suudi vatandaÅŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu, bu kiÅŸilerin daha sonra geldikleri Ã¼lkelere dÃ¶ndÃ¼kleri belirlenmiÅŸti.Â
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