İsrail’den gerilimin üstüne 'füze testi'
ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından bu ülkede İran’a karşı saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, ‘Arrow 3 Hava Savunma Sistemi’ni test etti. Tel Aviv denemeyi “ülke savunması için milat” olarak değerlendirdi.
SON dönemde Suriye’deki İran hedeflerine yönelik saldırılarını artıran İsrail, yeni nesil hava savunma sistemi ‘Arrow 3’ü dün test etti. İsrail Havacılık sanayi ve ABD’li havacılık devi Boeing tarafından geliştirilen sistemin, atmosfer dışındaki balistik füzeleri etkisiz hale getirebileceği belirtiliyor.
İsrail Savunma Bakanlığı açıklamasına göre; İsrail’in orta kısımlarından fırlatılan replika bir füze, sistem tarafından tespit edildi. Arrow 3’e ait önleme füzesi tam zamanında hedefe doğru hareket ederek görevini başarıyla tamamladı. Bakanlığın açıklamasında denemenin İsrail’in bölgedeki tehditlere karşı kendini savunmasına katkı sağlaması açısından “önemli bir kilometre taşı” olduğu değerlendirmesi yer aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün Arrow sistemlerinin üretildiği tesisleri gezdi. Ülke güvenliği için ileri teknoloji silahlar geliştirmeyi sürdüreceklerini söyleyen Netanyahu, “Bizi yok etmeye çalışan düşmanlarımız bilmeli ki, İsrail’in sıkılmış yumruğu, kötülüğümüzü isteyen herkese ulaşacaktır” dedi.
‘12 İRANLI ÖLDÜ’
Öte yandan İsrail’in önceki gün Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 21’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerden 12’sinin İranlı olduğu ifade edildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölenlerin arasında üç farklı ülke vatandaşının da bulunduğunu duyurdu.
Netanyahu, önceki gün Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları’nın dış operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü’ne ait hedeflere saldırı düzenlendiğini açıklamıştı. Netanyahu, “Suriye’de yaşanan her şey için Suriye rejimini sorumlu tutuyor ve onları İsrail’i hedef almamaları ve başkalarının onların topraklarından (Suriye’den) İsrail’i hedef almaması konusunda uyarıyoruz” ifadesini kullanmıştı. İsrail, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını açıklamasının ardından hem İran’a karşı saldırılarını sıklaştırdı hem de saldırıları üstlenmeye başladı.
NETANYAHU’NUN PARTİSİ ‘GAZETECİLERİ SUÇLADI’
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un ‘muhalif gazetecilerin’ resmiyle yaptığı seçim afişi tepki çekti. Netanyahu’nun yolsuzluk soruşturması nedeniyle yargılanması gerektiğini savunan dört gazetecinin bulunduğu fotoğrafların üzerinde, “Onlar değil siz karar vereceksiniz” ifadesi yer aldı.
İktidardaki koalisyon partileri liderlerinin birbirlerine ağır suçlamalar yönelttiği İsrail’de Netanyahu, ülkenin içinden geçmekte olduğu zor dönemde ‘güvenliği sağlayacak sorumlu başbakan’ profiliyle seçmen nezdinde destek bulmaya çalışıyor. Likud, 9 Nisan’daki seçimlerde parlamentodaki gücünü korumaya devam eder ve 120 kişilik meclisteki 30 sandalye sayısına ulaşırsa, Netanyahu rahat nefes alacak.
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