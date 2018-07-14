İsrail’den Gazze’ye saldırı gözdağı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nden füze saldırısı ve sınırda gösteriler nedeniyle Gazze Şeridi’ne dün hava saldırısı düzenledi. İsrail Ordu Sözcüsü ise Twitter’dan 2008, 2012, 2014 harekâtlarıyla ilgili görüntü yayınlayarak Gazzelilere, “Bu yılki görüntü 2014’e göre daha ağır olabilir” diye gözdağı verdi.
HAMAS’ın kontrolündeki Gazze, dün sabah İsrail’in hava saldırılarıyla uyandı. İsrail ordusunun, Gazze’de Hamas hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında eğitim kampları, tüneller ve ‘yanan uçurtma’ ile helyum gazıyla şişirilmiş ‘balonların’ hazırlandığı bir noktanın hedef aldığı bildirildi.
İSRAİL: MİSİLLEME
İsrail ordusunun dünkü ilk açıklamasında saldırıların İsrailli bir subayın önceki gün yaralanması ve Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine ‘yanan uçurtma’ ile helyum gazıyla şişirilmiş balonların gönderilmesi nedeniyle düzenlendiği belirtildi. İsrail ordusu önceki akşam, Filistinliler tarafından Gazze Şeridi’nin kuzey sınırına atılan el bombası sonucu bir subayının yaralandığını duyurmuştu. İsrail’in hava saldırıları gün içinde de devam ederken bu kez Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasam Tugayları’na ait bazı hedefleri vurduğu belirtildi. Gazze’deki Filistin Sağlık bakanlığından yapılan yazılı açıklamada hava saldırısında 1 Filistinli’nin yaralandığı belirtildi.
Gazze sınırında önceki günkü protestolarda İsrail askerinin açtığı ateş sonucu ölen 15 yaşındaki Filistinli genç dün son yolculuğuna uğurlandı.
TWITTER’DAN UYARI
Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter’daki sosyal medya hesabından Gazze’de yaşayan Filistinlilere yönelik tehdit gibi bir mesaj yayımladı. Mesajına 2008, 2012, 2014 yıllarında İsrail’in saldırıları nedeniyle yıkılan Gazze’deki bazı binaların fotoğraflarını ekleyerek, 2018 yılı için de soru işareti koyan Adraee, şu ifadeleri kullandı: “Gazze halkının, Hamas yüzünden son on yılda yaşanan yıkımı unutmadığından eminim. Bu yılki görüntü 2014’e göre daha ağır olabilir.”
BİLGİ NOTU
İsrail’in 7 Temmuz 2014’te ‘Koruyucu Hat Operasyonu’ adı altında başlatılan ve 51 gün süren saldırılarında 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetmişti. Filistin makamları, Gazze’de 28 bin 366 evin zarar gördüğünü, bunlardan 3 bin 329’unun tamamen yıkıldığını açıklamıştı.
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