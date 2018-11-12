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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.11.2018 - 01:06, Son Güncelleme:

İsrail'den Gazze'ye saldırı: 6 şehit

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İsrail'den Gazze'ye saldırı: 6 şehit

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 6 Filistinli şehit oldu, 7 Filistinli yaralandı. Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa ziyaretini yarıda keserek, İsrail'e dönme kararı aldığı açıklandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine yaptığı saldırıda 6 Filistinli'nin şehit düştüğü, 7 Filistinli'nin yaralandığı duyuruldu. Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer verildi.

Saldırıya ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi yakınlarındaki Yahudi yerleşimlerinde roket uyarı sirenlerinin çaldığı aktarıldı.

Sosyal medyada bir İsrail askerinin esir alındığı yönündeki iddiaların yalanlandığı açıklamada, "Tüm askerlerimiz İsrail'e geri dönmüştür." ifadesi kullanıldı. İsrail basını ise Gazze Şeridi çevresinde bulunan Yahudi yerleşimcilere "sınır boyunca güvenlik gerginliği nedeniyle korunan alanlarda ve sığınaklarda kalmaları" uyarısı yapıldığını yazdı.

NETANYAHU PARİS TEMASLARINI YARIDA KESTİ

Gazze'deki gerginlik nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinliği nedeniyle gittiği Fransa'nın başkenti Paris'teki temaslarını yarıda keserek, ülkesine dönme kararı aldı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın da bakanlığa gelerek üst düzey komutanlarla görüştüğü ifade edildi.

İZZEDDİN EL-KASSAM TUGAYLARI'NDAN ŞEHİT VE YARALILAR VAR

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Gazze'nin güneyinde yaşanan bir "güvenlik olayında" Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan şehit ve yaralıların olduğunu bildirdi.Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşanan bir "güvenlik olayında" İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan şehit ve yaralıların olduğu vurgulandı.Şehit ve yaralıların sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, güvenlik güçlerinin olayı takip ettiği kaydedildi.

İSRAİL ASKERLERİ KASSAM KOMUTANLARINDAN BİRİNE SUİKAST DÜZENLEDİ

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar iç kısımlarına girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlediğini duyurdu.Açıklamada, söz konusu İsrail askerlerinin bölgeye sızdığının anlaşılmasının ardından Kassam unsurlarının harekete geçtiği ve askerlerin bölgeden çekilmesinin sağlandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, İsrail savaş uçaklarının, askerlerin çekilmesini kolaylaştırmak için Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda bazı Filistinlilerin şehit olduğuna işaret edildi.

 

 

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