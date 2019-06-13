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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.06.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

İsrail'den Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası uygulaması

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İsrail'den Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası uygulaması

İsrail ordusu, helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını gerekçe göstererek Gazze Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı aldı.

İsrail ordusu tarafından yapılan ve Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan yazılı açıklamada, kapsamlı deniz ablukasının ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi.

İsrail yönetimi son olarak salı günü, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde balık avlama mesafesini 10 deniz milinden 6 mile düşürme kararı almıştı.

Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

GAZZE'YE HAVA SALDIRISI

Öte yandan İsrail, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir tarım arazisine hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, tarım arazisi üzerindeki bir hedefi vurdu. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan henüz resmi açıklama yapılmadı.

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