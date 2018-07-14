Ä°srail'den Gazze'ye hava saldÄ±rÄ±sÄ±
Ä°srail ordusu, Gazze'de Hamas hedeflerine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda bir eÄŸitim kampÄ±, bir tÃ¼nel ve "yanan uÃ§urtma" ile helyum gazÄ±yla ÅŸiÅŸirilmiÅŸ "balonlarÄ±n" hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bir noktayÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ä°srail ordusunun, Gazze'de Hamas hedeflerine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda bir eÄŸitim kampÄ±, bir tÃ¼nel ve "yanan uÃ§urtma" ile helyum gazÄ±yla ÅŸiÅŸirilmiÅŸ "balonlarÄ±n" hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bir noktanÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ordunun sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'e ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan Gazze'nin gÃ¼neyinde dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda, Hamas'Ä±n "yanan uÃ§urtma ile helyum gazÄ±yla ÅŸiÅŸirilmiÅŸ balonlarÄ± hazÄ±rlamak Ã¼zere kullandÄ±ÄŸÄ± bir nokta ile bir eÄŸitim kampÄ± ve bir tÃ¼nelin" hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi.Â Â Â Â Â
AÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±larÄ±n Ä°srailli bir subayÄ±n dÃ¼n yaralanmasÄ± ve Gazze Åžeridi Ã§evresindeki Yahudi yerleÅŸim yerlerine "yanan uÃ§urtma" ile helyum gazÄ±yla ÅŸiÅŸirilmiÅŸ balonlarÄ±n gÃ¶nderilmesi nedeniyle dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.Â Â Â Â Â
Ä°srail ordusu dÃ¼n akÅŸam, Filistinliler tarafÄ±ndan Gazze Åžeridi'nin kuzey sÄ±nÄ±rÄ±na atÄ±lan el bombasÄ± sonucu bir subayÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.Â Â Â Â Â
Ä°srail, Filistinli gÃ¶stericilerin Gazze Åžeridi Ã§evresindeki Yahudi yerleÅŸim yerlerine "yanan uÃ§urtma" ile helyum gazÄ±yla ÅŸiÅŸirilmiÅŸ "balonlar" gÃ¶ndermesi nedeniyle bÃ¶lgede yangÄ±nlar meydana geldiÄŸini belirtiyor. "Yanan uÃ§urtmalara" Ã§Ã¶zÃ¼m bulamayan Ä°srail ordusu, son gÃ¼nlerde bu uÃ§urtmalarÄ±n hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± yerler olduÄŸunu iddia ederek sÄ±nÄ±rda pek Ã§ok noktaya hava saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyor.Â Â Â Â Â
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