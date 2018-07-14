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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
GAZZE (AA)
14.07.2018 - 19:51, Son Güncelleme:

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaptığı hava saldırısında 2 çocuk şehit oldu, 14 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail savaş uçakları el-Ketibe bölgesindeki inşaat halindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. 

Saldırıda çevrede bulunan Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı 2 çocuk şehit olurken, 14 Filistinli de yaralandı. 

GERGİNLİK TIRMANIYOR 
İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasam Tugayları'na ait olduğunu ileri sürdüğü 40'a yakın hedefi vurduğunu duyurmuştu. 

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, sabahtan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 91 adet roket atıldığı iddia edilmişti. 

İsrail basınında yer alan haberlerde de Gazze'den atıldığı ileri sürülen ve Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından engellenemeyen bazı roketlerin sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine düşmesi nedeniyle 3 İsraillinin hafif şekilde yaralandığı öne sürülmüştü. 

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜNDEN GAZZELİLERE TEHDİT 
Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik tehditkar paylaşımda bulundu. 

Paylaşımda 2008, 2012, 2014 yıllarında İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkılan Gazze'deki bazı binaların fotoğraflarını ekleyerek 2018 yılı için de soru işareti koyan Adraee, şu ifadeleri kullandı: 

"Gazze halkının, Hamas yüzünden son on yılda yaşanan yıkımı unutmadığından eminim. Bu yılki görüntü 2014'e göre daha ağır olabilir." 

İsrail'in 7 Temmuz 2014'te "Koruyucu Hat Operasyonu" adı altında başlatılan ve 51 gün süren saldırılarında 551'i çocuk 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi de yaralanmıştı. 

Filistin makamları, özellikle hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen şehirde 28 bin 366 evin zarar gördüğünü, bunlardan 3 bin 329'unun tamamen, 23 bin 445'inin kısmen yıkıldığını açıklamıştı. 

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