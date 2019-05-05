İsrail’den Gazze’ye bombardıman

İSRAİL ve Hamas arasında tansiyon çok yüksek... Hamas, İsrail ordusunun önceki gün Gazze’ye yaptığı saldırılara, Gazze’den İsrail’in güneyine atılan onlarca roket ile karşılık verdi. İsrail ise abluka altındaki Gazze Şeridi’nden 90’a yakın roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla yaklaşık 30 noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail’in hava saldırısı sonucu, Saliha Ahmed Ebu Arar isimli hamile bir kadın ve 14 aylık bebeği Saba Mahmud ile 22 yaşındaki İmad Muhammed Nesir isimli Filistinli genç hayatını kaybetti.

ÖNCE UYARI ATIŞI

Anadolu Ajansı’nın (AA) Gazze Şeridi’ndeki ofisinin de bulunduğu bina, İsrail’in dünkü hava saldırısı sonucu tamamen yıkıldı. AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçleri tarafından Gazze’deki AA ofisinin bulunduğu binaya önce uyarı atışı yapıldı. AA çalışanları, uyarı atışının hemen ardından yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile birlikte binayı boşalttı. Kısa bir süre sonra İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği hava saldırısı sonucu bina tamamen yıkıldı. Anadolu Ajansı çalışanlarının durumunun iyi olduğu bildirildi. Yardımeli Derneği, derneklerinin Gazze ofisinin bulunduğu binayı da bombaladığını duyurdu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in Gazze saldırısını kınadı. Abbas, aralarında çocuk ve bir hamile kadının da bulunduğu İsrail saldırısını şiddetle kınadığını duyurdu. Hamas ve İslami Cihad, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına izin vermeyeceklerini ve halkı korumakta kararlı olduklarını duyurdu. İsrail basını ise Gazze’den atılan roketlerin büyük bir bölümünün İsrail’e ait Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği bildirdi. İsrail basınında atılan roketlerden birinin Gazze’den sınır hattındaki Eşkol bölgesinde bir eve isabet ettiği, evde bulunanlardan yaralanan olmadığı kaydedildi. İsrail, Gazze’deki artan gerginlik nedeniyle Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapılarını kapatacağını açıkladı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Gazze Şeridi’nden önceki gün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda iki İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail’in önceki gün Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait mevzilere düzenlediği hava saldırısı ile Gazze Şeridi sınırında 30 Mart’tan bu yana düzenlenen barışçıl ‘Büyük Dönüşü Yürüyüşü’ gösterilerini hedef alan silahlı saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 51 kişi yaralanmıştı. Dünkü saldırılarla birlikte İsrail saldırılarında toplam 7 Filistinli hayatını kaybetti.

ERDOĞAN’DAN KINAMA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından İsrail’in saldırısına ilişkin 3 dilde mesaj yayınlayarak, “Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin’in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir” dedi. Erdoğan ayrıca, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı’yı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter üzerinden, “Binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. İsrail’in uyguladığı şiddet insanlığa karşı suçtur. Bu saldırıdan İsrail kadar onu cesaretlendirenler de sorumludur” mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından, “İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz. Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz. Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun” diye yazdı.

Filistin Hükümeti, “Saldırı, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir” açıklamasını yaptı.