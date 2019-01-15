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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.01.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

İsrail'den Filistinliler'e 3 yılda 16 milyon dolar para cezası

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İsrail'den Filistinliler'e 3 yılda 16 milyon dolar para cezası

İsrail askeri mahkemeleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere son 3 yılda 16 milyon dolardan fazla para cezası verdi.

Haaretz gazetesinde Batı Şeria'daki Filistinlilere İsrail askeri mahkemelerince 2015-2018 yıllarında verilen para cezalarına ilişkin hazırlanan bir rapora yer verildi.

Raporda, para cezası verilen Filistinlilerin birçoğuna yöneltilen suçlamalarda cana ve mala zarar verilmediğine işaret edildi.

İsrail mahkemelerince verilen cezalardan örneklerin yer aldığı raporda, taş attıkları gerekçesiyle Filistinli çocuklara verilen ağır cezalara vurgu yapıldı.

Haaretz'in yayımladığı raporda, İsrail güçlerine taş attıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve askeri mahkemede yargılanan Filistinli çocuklardan bazılarının hapis ve para cezasına çarptırıldığı, bazılarının da ağır para cezaları ödemek şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

TAŞ ATAN ÇOCUĞA 6 AY HAPİS 540 DOLAR PARA CEZASI

El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Ummar beldesinde taş attığı gerekçesiyle geçen yıl aralık ayında askeri mahkemede yargılanan 13 yaşındaki Halid Bahar adlı Filistinli çocuğun davası raporda yer aldı.

Raporda, Bahar'ın İsrail güçlerine attığı taşın hiç kimseyi yaralamadığı ve herhangi bir zarara yol açmadığı ancak İsrail askeri mahkemesinin Filistinli çocuğa 6 ay 1 gün hapis cezasının yanı sıra 540 dolar para cezası verdiğine işaret edildi.

PARA CEZASINI ÖDEYEMEYEN ÇOCUĞA HAPİS

İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinliler üzerinde kurduğu baskıyı gözler önüne seren raporda, bazı ailelerin taş attıkları iddiasıyla gözaltına alınan çocuklarına verilen para cezasını ödeyemediği, para cezasının ödenememesi sebebiyle Filistinli çocukların günlerce hatta aylarca hapis yatmak zorunda kaldığına dikkati çekildi.

İsrail güçlerine taş attığı iddiasıyla Ocak 2017'da gözaltına alınan ve kimlik bilgilerine yer verilmeyen 12 yaşındaki Filistinli bir çocuğun yaşadıklarına yer verildi.

Ofer askeri savcılığı tarafından yaklaşık bin 350 dolar para cezasına çarptırılan söz konusu Filistinli çocuğun ailesinin bu cezayı ödeyemediği, bu nedenle askeri mahkemenin Filistinli çocuğa 31 gün hapis ve yaklaşık 130 dolar hapis cezası verdiğine vurgu yapıldı.

İsrail'in çocukları askeri mahkemede yargılayan tek ülke olduğu dile getiriliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 270 Filistinli çocuk tutuklu bulunuyor.

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