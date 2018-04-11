İsrail’den Filistinli vuran askere destek
İSRAİL askerlerin Gazze sınırında silahsız bir Filistinli göstericiyi vurduktan sonra alkış tuttuğu skandal videoya İsrailli bakanlardan övgü geldi.
Filistinli göstericiyi vurmadan önce hedefe giren çocuklara sinirlenen askerler, birkaç saniye gecikmeyle göstericiyi vurmuş ve ardından “Evet” diye bağırarak sevinmişti.
Görüntülere İsrailli iki bakandan destek geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü, videonun birkaç ay önce kaydedildiğini doğruladı ve inceleme başlatılacağını bildirdi. Olayın 22 Aralık'ta yaşandığı bildiriliyor.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, “Vuran asker onurlandırılmalı fakat videoyu çeken asker, askeri mahkemede yargılanmalı” dedi.
Eğitim Bakanı Naftali Bennett da savunmasız Filistinliyi vuran İsrail askerlerini savundu.
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