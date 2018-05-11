İsrail'den Esad'a İran çağrısı
İsrail'in Suriye'de İran'a ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurması sonrası Golan Tepeleri'ni ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Beşar Esad'a mesaj yolladı. Liberman " İranlıları (Suriye'den) defedin. Size yardım etmiyorlar" dedi.
Sputnik'in aktardığı habere göre, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Katzrin adlı Yahudi yerleşimini ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Liberman, İsrail'in Suriye topraklarındak İran hedeflerini vurduğunu açıklamasının ardından Esad'a mesaj yolladı.
Liberman "Bu fırsatı Esad'a mesaj yollamak için değerlendirebilirim: İranlıları defedin. Size yardım etmiyorlar. Sadece zarar veriyorlar ve varlıkları sadece sorun ve zarar yaratıyor" dedi.
'İsrail'in sürtüşme peşinde olmadığını' söyleyen Liberman "İran sınırına biz gelmedik, onlar buraya geldi" ifadelerini kullandı.
İsrail, Suriye'den kontrolü altındaki Golan Tepeleri'ne atılan 20 füzeye misilleme olarak Suriye'de İran'a ait 70 hedefi vurduğunu iddia etmişti.
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