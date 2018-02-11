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    İsrail'den düşürülen uçağın ardından flaş karar

    AA
    11.02.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:

    İsrail ordusunun, İsrail-Suriye sınırında yaşanan gerginliğin ardından kuzey sınırındaki hava savunma sistemini güçlendirme kararı aldığı bildirildi.

    İsrail'in "Reshet 14" kanalında yer alan habere göre, kuzey sınırında yaşanan gelişmeler nedeniyle İsrail ordusu, bölgede hava savunma sistemini güçlendirme kararı aldı.

    "HALK DENGELERİN DEĞİŞTİĞİNİN FARKINDA"

    Haberde ayrıca kuzey sınırındaki durumun normale yakın seyrettiği, bölge halkının İran'ın sınır hattındaki varlığı ve dengelerin değiştiğinin farkında olduğu belirtildi.

    İsrail, dün sabah hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdüğü İran'a ait insansız hava aracını vurduğunu açıklamıştı.

    Öte yandan Suriye rejimi de hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ilan etmiş, İsrail de gelişmeyi doğrulamıştı. İsrailli yetkililer, savaş uçağındaki iki pilotun İsrail'in kuzeyine düştüğünü, birinin durumunun ağır olduğunu bildirmişti.

    İsrail ordusu, aralarında Esed rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de yer aldığı Suriye topraklarında 12 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu açıklamıştı.

    Etiketler: son dakika , israil , haberler
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