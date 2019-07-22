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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
22.07.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

İsrail'den 'Doğu Kudüs'te skandal adım

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İsrail'den 'Doğu Kudüs'te skandal adım

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başladı.

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  • İsrailden Doğu Kudüste skandal adım
  • İsrailden Doğu Kudüste skandal adım
  • İsrailden Doğu Kudüste skandal adım
  • İsrailden Doğu Kudüste skandal adım
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri ve polisi, sabah erken saatlerden itibaren iş makineleri eşliğinde Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi'ne geldi.

İsrail güçleri, İsrail Yüksek Mahkemesinin Sur Bahir bölgesindeki Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle yıkımına kararı verdiği Filistinlilere ait evlerden bazılarını zorla boşalttı.

Yıkıma tepki gösteren mahalle sakinleri ile İsrail güçleri arasındaki tansiyon giderek artarken, İsrail'e ait iş makineleri şu ana kadar iki katlı bir binayı yıktı.

Bölgedeki bazı evlerin yıkımına yönelik hazırlıklar devam ederken, çok sayıda İsrail askerinin de bölgede inşa halindeki çok katlı bir apartmanı yıkmak için söz konusu yerleşime patlayıcı madde yerleştirdiği görüldü.

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların Ayrım Duvarı'nın devamı oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme dün bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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