İsrail'den bir kudüs hamlesi daha... Meydana 'Trump' ismini verdiler
İşgal altında tuttuğu tarihi kent Kudüs'e ABD büyükelçilik tabelalarını asan İsrail, bugün de büyükelçilik yanındaki meydanın adını açıkladı: Donald Trump.
Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat, Arnona semtindeki meydana Trump adının verildiğini Facebook sayfasından duyurdu.
İsrail medyası, tüm dünyayı karşısına alıp büyükelçiliğin taşınma kararını alan ABD lideri Trump'ın böylece onurlandırılacağını bildiriyor.
Kudüs'ün güneyinde dün büyükelçiliği gösteren yön tabelaları üç dilde asılmıştı.
Filistinliler ve tüm dünyanın büyük tepkisini çeken büyükelçiliğin, 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor.
ABD Başkanı törene katılmıyor, aynı zamanda danışmanları da olan kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'i Kudüs'e gönderiyor. Yahudi olan Kushner, büyükelçilik kararının alınmasında perde arkasındaki isim olarak dikkat çekiyor.
Trump, söz konusu kararı geçen yılın son ayında açıklamıştı. Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren kararın ardından dünya çapında protestolar gerçekleşmişti.
Kararın akabinde Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm devletlere 'Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma' çağrısı yapan karar tasarısı, ABD'nin engelleme çabalarına rağmen BM Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edilmişti.
Tel Aviv yönetiminin 1980 yılında başkent ilan ettiği Kudüs'e, bugüne kadar büyükelçilik taşıyan bir ülke yoktu ve ABD ilk adımı atmış oluyor.
İsrail, 1967'de Kudüs'ü işgal etti. Filistinliler de Doğu Kudüs'ü ileride kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle