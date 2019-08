İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeye girişinin yasaklandığını belirtti.

Başbakan Netanyahu açıklamasında, İsrail yasalarının, diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkeye zarar veren, İsrail'i boykot çağrısında bulunan ve bunu gerçekleştirmek için çalışanların ülkeye girişini engellediğini kaydetti.

Tlaib ve Omar'ın ABD Kongresi’nde İsrail’i boykot ile ilgili yasama alanında çok aktif olduklarına dikkati çeken Netanyahu, ülkeyi ziyaret programlarını birkaç gün önce aldıklarını ve amaçlarının "İsrail'in meşruiyetini reddetmek ve boykotu güçlendirmek olduğunun anlaşıldığını" ifade etti.

Netanyahu, Tlaib ve Omar'ın, ziyaret edecekleri yeri İsrail değil "Filistin" diye nitelendirdiğini, ABD'li demokrat ve cumhuriyetçi vekillerin aksine herhangi bir İsrail hükümet yetkilisi ya da muhalefetten biriyle görüşme talebinde bulunmadıklarını aktardı.

Tlaib ve Omar'ı İsrail'e zarar verme ve İsrail'e karşı kışkırtmayı güçlendirme niyetiyle program hazırlamakla suçlayan Netanyahu, bu nedenle İçişleri Bakanı'nın ülkeye giriş yasağı kararı aldığını ve kendisinin de Başbakan olarak bu kararı desteklediğini ifade etti.

Netanyahu, ABD'nin de İsrailli vekillere ve dünyadaki diğer vatandaşlara bu şekilde davrandığını savundu.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!