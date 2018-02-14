Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>İsrail'den 1915 olayları kararı

    İsrail'den 1915 olayları kararı

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 22:49 | Son Güncelleme:

    İsrail parlamentosu (Knesset) yapılan oylamada, 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanınması yasa teklifini reddetti.

    Jerusalem post gazetesinin haberine göre, Knesset, Eş Atid partisi temsilcisi Yair Lapid tarafından desteklenen ‘Ermeni soykırımı' tanıma tasarısını oylamayla reddetti.

    İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tsipi Hotoveli tasarı aleyhine yaptığı konuşmada, 1915 olaylarının 100. yıldönümü nedeniyle Erivan'a parlamento heyetinin gönderildiğini hatırlatarak, "Ama ülkemiz, karmaşıklığı ve diplomatik sonuçları ve ayrıca belirgin siyasi doğası nedeniyle bu konuda resmi duruş sergilemeyecek" dedi.

    İsrailden 1915 olayları kararı


     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: israil , 1915 olayları , Knesset
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri