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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.12.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

İsrail’deki Taylandlı işçiler ölümle burun buruna

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İsrail’deki Taylandlı işçiler ölümle burun buruna

İsrail ile Tayland arasında 2012’de yapılan anlaşmayla ülkeye çalışmaya gelen yaklaşık 25 bin Taylandlı işçinin, çok kötü koşullarda çalıştıkları ve ölümle karşı karşıya oldukları ortaya çıktı.

BBC’nin haberinde, 2012’de iki ülke arasında yapılan iş anlaşmasıyla İsrail’e gelen binlerce Taylandlı tarım işçisinin düşük ücretin yanı sıra çok kötü koşullarda çalışmak zorunda bırakıldığı belirtildi.

Haberde, tarım alanında kullanılan ağır ilaçların İsrail’deki çiftliklerde çalışan Taylandlı tarım işçilerinde büyük sağlık sorunlarına yol açtığı, işçilerin ölümle yüz yüze oldukları ve bugüne kadar en az 172 işçinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberde ise İsrail Dışişleri Bakanlığının İsrail Maliye Bakanlığına, iki ülke ilişkilerine zarar gelmemesi için Taylandlı işçilerin mali haklarına kavuşması noktasında geçen hafta İsrail ile Tayland hükümetleri arasında imzalanan sözleşmeyi bir an önce uygulaması yönünde uyarıda bulunduğu bildirildi.

Taylandlı işçilerin maaş artış hakkını elde etmesi için iki ülke arasında geçen hafta bir anlaşma imzalandığı anımsatılan haberde, sözleşmenin uzun yıllar süren bir anlaşmazlığın ardından yapıldığına dikkat çekildi.

Haberde, İsrail İçişleri ile Çalışma bakanlıklarının da anlaşmayı tanıdığına işaret edilerek, sözleşmenin uygulanmasını geciktirmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından Maliye Bakanı Moşe Kahlon’a gönderilen mesajın “sert bir teessüf” içerdiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının mesajında sözleşmenin uygulanmamasının İsrail ile Tayland arasındaki diplomatik ilişkileri tehlikeye attığının belirtildiği ifade edilen haberde, İsrailli büyük tarım çiftlikleri sahiplerinin ise sözleşmeye karşı çıktıkları ve Maliye Bakanı Kahlon’a baskı yaptıkları ileri sürüldü.

İsrail Göç Bakanlığının verilerine göre, tarım alanında çalışmak üzere gelen Taylandlı işçilerin sayısının 2017’nin sonunda 23 bini aştı.

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