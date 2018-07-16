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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
DHA
16.07.2018 - 08:52, Son Güncelleme:

İsrail’de tutuklanan Ebru Özkan yurda döndü

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İsrail’de tutuklanan Ebru Özkan yurda döndü

İsrail’de tutuklu bulunan ve kısa süre önce serbest bırakılan Ebru Özkan Türkiye’ye döndü. Kudüs’e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran’da Türkiye’ye dönmek için geldiği Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda gözaltına alınan Ebru Özkan Türkiye’ye döndü. ÿÖzkan, "Sayın Başkanımıza ÿsonsuz teşekkür ediyorum. Çok fazla ilgilendiler, alakadar oldular" dedi. 

 

THY’nin tarifeli seferiyle saat 00:30 sıralarından Tel Aviv’den gelen Ebru Özkan, İstanbul Atatürk Havalimanı VİP salonunda ailesi, yakınları, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile bazı ilgililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılamada Özkan’ın duygulanarak, ağladığı görüldü. 3 günlük Kudüs ziyareti yapan Ebru Özkan İstanbul’a dönüşü sırasında ÿTel Aviv’deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Özkan İstanbul Atatürk Havalimanı VİP salonunda gazetecilere yaptığı açıklama da şunları söyledi;

"Çok şükür bitti, vatanımdayım, huzurluyum. Böyle bir değerli günde gelmiş olmak da ayrı bir mutluluk veriyor. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim, bir daha bu tarz şeyler yaşatmasın ve birlik beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Özkan, İsrail’de tutuklu bulunduğu dönemde Türkiye’de kendisine verilen desteğin farkında olduğunu, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nin ise davayı yakından takip ettiğini açıkladı. Yoğun destek nedeniyle şaşırdığını dile getiren Özkan, "Davaya bu kadar destek verildiğini bilmiyordum. Bu anlamda tüm Türk halkına teşekkürler. Sayın Başkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) sonsuz teşekkür ediyorum. Çok fazla ilgilendiler, alakadar oldular" ifadelerini kullandı.

 

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