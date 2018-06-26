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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.06.2018 - 22:14, Son Güncelleme:

İsrail'de Türkiye ile krize sebep olan yasa tasarısı geri çekildi

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İsrail'de Türkiye ile krize sebep olan yasa tasarısı geri çekildi

İsrail ablukası altındaki Gazze'de 14 Mayıs'ta düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin ardından Tel Aviv ile Ankara arasında gerginliğin artmasından sonra İsrail Meclisine sunulan 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasını öngören yasa tasarısının geri çekildiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan habere göre, hem koalisyon hükümeti hem de İsrail Dışişleri Bakanlığı tasarıda yer alan "soykırım" kelimesi yerine "trajedi" veya "dehşet" kelimesinin kullanılmasını talep etti.

Ermeni iddialarıyla ilgili yasa tasarısını meclise sunan Meretz partisinin lideri Tamar Zandberg'in değişiklik talebini kabul etmeyerek bugün görüşülmesi planlanan yasa tasarını geri çektiği belirtildi.

BÜYÜKELÇİ ÜLKESİNE DÖNMÜŞTÜ

Gazze sınırında 14 Mayıs'ta düzenlenen barışçıl gösterilerde 60 sivil Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu öldürülmüştü.

Yaşanan katliamın ardından İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh 15 Mayıs'ta Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Gazze sınırında 60 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 770'ten fazla sivilin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar nedeniyle İsrail'in tutumu protesto edilerek Naeh'e bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmişti.

Bunun üzerine Naeh'in Türkiye'den ayrılarak ülkesine dönmüştü.

"SEÇİM SONRASI GÖRÜŞÜLSÜN" TALEBİ

Yaşanan gerginliğin ardından Meretz lideri Zandberg, geçen ay Ermeni İddialarıyla ilgili yasa tasarısını meclise sunmuştu.

Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesi tasarının geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde "avantaj sağlayabileceği" gerekçesiyle İsrail Dışişleri Bakanlığı tasarının seçimlerden sonra görüşülmesini talep etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Dışişleri Bakanlığının talebini kabul etmesinin ardından Ermeni iddialarıyla ilgili yasa tasarısının görüşmesi 24 Haziran seçimlerinden sonraya ertelenmişti. 

 

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