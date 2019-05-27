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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.05.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

İsrail'de ortalık karıştı: Birbirlerine girdiler

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İsrail'de ortalık karıştı: Birbirlerine girdiler

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurması için tanınan sürede sona yaklaşılırken, Netanyahu'nun partisi Likud ve koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi'nden gelen karşılıklı açıklamalar ülkede siyaset kazanının iyiden iyiye kaynamasına neden oldu.

Eski Savunma Bakanı Avigdor 'ın liderliğini yaptığı İsrail Evimiz Partisi'nin koalisyon hükümetine katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısının Meclisten geçmesi şartında ısrar etmesi üzerine, Netanyahu'nun partisi erken seçim kartını çekti.
Netanyahu, Liberman üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Likud üyelerine Meclisi feshetmek için gerekli dilekçeyi hazırlamaları talimatını verdi. Bu talimatın ardından Likud'un önde gelen milletvekillerinden Miki Zohar, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, İsrail Evimiz Partisi üyeleriyle görüştüklerini ve 27 Ağustos'ta erken seçim yapılmasını önerdiklerini belirtti.

LİBERMAN NETANYAHU'NUN RESTİNE RESTLE KARŞILIK VERDİ

Liberman ise Netanyahu ve Likud'un Meclisi feshetme restine düzenlediği basın toplantısıyla cevap vererek, İsrail Başbakanını eleştirdi.

Netanyahu'dan başkasının liderliğindeki herhangi bir koalisyonda yer almayacaklarını ancak İsrail Başbakanı ile şu ana kadar hükümetin kurulması konusunda anlaşamadıklarını ifade eden Liberman, "Meclisin feshedilmesine destek vereceğiz." diyerek Likud'un erken seçim restine restle karşılık verdi.

Liberman'ın basın toplantısından kısa süre sonra Zohar, yine Twitter üzerinden, Meclisin feshedilmesi için milletvekillerinin imzasına açılan dilekçeyi paylaştı.
Meclisin feshedilmesini teklif eden dilekçeyi bazı milletvekillerinin imzaladığı görülürken, Zohar mesajında, "Henüz hiçbir şey için geç değil. Liberman, uyan." ifadelerini kullandı.

Koalisyon hükümetini kurması için kendisine tanınan süre çarşamba akşamı dolacak olan Netanyahu'nun Liberman'ı ikna edip edemeyeceği merak ediliyor.
Likud, Meclisin feshedilmesini öngören dilekçeyi işleme koyacak mı bilinmez ama bu önerinin kabul edilmesi için Mecliste üç ayrı oylamadan geçmesi gerekiyor. Bu oylamaların tamamında 120 sandalyeli Meclisteki milletvekillerinden 61'inin öneriyi kabul etmesi lazım.

NETANYAHU'NUN İŞİ ZOR

Koalisyon hükümetinin kurulması için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi, Mecliste 5 milletvekiline sahip ve Netanyahu liderliğindeki hükümete katılmak için askerlik yasa tasarısının Meclisten geçmesini şart koşuyor.

Liberman'ın liderliğindeki parti, koalisyon hükümetine katılmazsa Netanyahu'nun partisinin başı çektiği 5 sağ partinin sandalye sayısı 60'ta kalarak güvenoyu için gerekli 61 milletvekiline ulaşamıyor.

Netanyahu, Liberman'ın şartını kabul ederse de koalisyon hükümetinde bulunmayı kabul eden ancak söz konusu yasaya karşı çıkan 8'er milletvekilli "Şas" ile "Yahudi Birleşik Tevrat" partilerinin desteğini kaybedecek.

Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas ve Yahudi Birleşik Tevrat Partisi, daha önce yaptığı açıklamalarda, askerlik yasasının gündeme gelmesi halinde koalisyon hükümetine katılmayacaklarını ilan etmişti.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ ASKERLİK YASASI

Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de askere almayı ve asker sayısını artırmayı öngören yasa tasarısı, koalisyon hükümetinin kurulması önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.
Söz konusu tasarı, geçen yıl yeniden gündeme gelmiş ancak Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yaşanan çatlaklar nedeniyle Meclise sunulmamıştı.

Askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de yasalar gereği Yeşiva'da eğitim görenler askerlik görevinden muaf tutuluyor. 

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