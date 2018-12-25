İsrail’de İran ve Rusya endişesi
ABD’nin Suriye’den çekilme kararı İsrail’de huzursuzluk yarattı. Yaz aylarından beri Şam yakınlarında hava saldırısı düzenlemeye başlayan İsrail’in Suriye’deki operasyon alanını genişletmesi bekleniyor.
İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ardından İsrail’in gerekirse ülkedeki operasyonlarını genişletebileceğini söyledi. Suriye’den çekilmesine rağmen ABD ile bölgede işbirliğine devam edeceklerini söyleyen Netanyahu’nun, 1 Ocak’ta konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi planlanıyor. The Times of Israel gazetesi, Suriye kararı ile İsrail’in Trump’ın desteğinin sınırlarını gördüğünü yazarken, İsrail’in Suriye’de oluşacak boşluğun İran ve Rusya tarafından doldurulmasından endişe duyduğu ifade edildi. ABD’nin çekilme kararından önce Suriye-Lübnan ekseninde müdahaleci bir eğilim gösteren İsrail hükümeti, 2018 yazından itibaren hem Lübnan hava sahasını birçok çok kez ihlal ederek hem de Şam ve civarındaki hedefleri vurarak bölgede ‘nabız yoklamıştı’.
‘ABARTMAYALIM’
Suriye’de 2011 yılında başlayan içsavaştan bu yana ülkedeki İran ve Hizbullah hedeflerine onlarca hava saldırısı düzenleyen İsrail, Trump’ın Suriye’den çekilmesinin büyük şaşkınlık yarattığı ülkeler arasında yer alıyor. İsrail’deki ‘İran ve Rusya’ endişesine rağmen, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, İsrail’in 40 yıldır bu bölgeyi tek başına idare ettiğini, bu nedenle ABD’nin Suriye’den çekilmesinin abartılmaması gereken bir gelişme olduğunu söyledi. Eisenkot, İran’ın Suriye’de 100 bin kişilik bir askeri güç oluşturmak istediğini öne sürerek, İsrail’in bunu engellemek için elinden geleni yapacağını söyledi.
İSRAİL YAPIMI SİLAHLAR
Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye’de muhalif grupların rejime bıraktığı bölgelerde İsrail yapımı çok sayıda silahın saklı tutulduğu depolara rastlandığını duyurdu. SANA, İsrail sınırında Suriyeli muhaliflerin rejime teslim ettiği Kuneytra bölgesinde yeraltı depolarında bulunan silahların İsrail’in Suriye krizine müdahalesini gözler önüne serdiğini yazdı.
ERKEN SEÇİM KARARI ALDILAR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları ortak açıklamayla erken seçime gitme kararı aldı. Netanyahu’nun partisi Likud liderliğindeki altı partiden oluşan koalisyonun açıklamasında, hükümet ortaklarının nisan ayına kadar koalisyondan ayrılmama kararı aldığı belirtildi. İsrail’de eski Savunma Bakanı ve Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Lieberman’ın partisini hükümetten çekmesinin ardından Netanyahu liderliğindeki iktidar sallantıya girmişti. İsrail’de seçimlerin Kasım 2019’da yapılması planlanıyordu. Netanyahu geçen ay yaşanan tartışmaların ardından seçimlerin zamanında yapılacağını söyleyerek erken seçim ihtimalinin bulunmadığını belirtmişti.
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