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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet.com.tr Dış Haberler
09.04.2019 - 23:18, Son Güncelleme:

İsrail’de ilk sonuçlar başa baş

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İsrail’de ilk sonuçlar başa baş

İsrail’de dün yapılan erken genel seçimlerde ilk sonuçlara göre kazanan netleşmedi. Sandık çıkış anketleri, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun en dişli rakibi olarak görülen emekli Genelkurmay Başkanı ‘Benny’ Gantz’ın kurduğu merkezdeki Mavi ve Beyaz İttifakı’nın 120 sandalyeli parlamentoda 36-37 üyeye sahip olacağını gösterdi. Beşinci kez liderliğe oynayan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un ise Knesset’e 33 ila 36 arasında temsilci göndereceği öngörüldü. İki sandık çıkış anketi, Netanyahu’nun sağ kanat partilerle koalisyon kuracağı ihtimalini öne çıkarırken, bir anket ise Gantz ile ittifak halindeki merkez sol partilere hükümet şansı verdi.

Sandık çıkış anketlerinin yayınlanmasıyla birlikte hem Netanyahu hem de Gantz zafer ilan etti. Mavi ve Siyah grubundan yapılan açıklamada, “Biz kazandık! İsrail halkı sözünü söyledi. Bu seçimlerin açık bir galibi ve açık bir mağlubu var” ifadeleri yer aldı. Netanyahu ise Twitter’dan Likud’un liderlik ettiği sağ kanat blok, kati surette zafer kazandı. İsrail halkına güven oyu için teşekkürler. Bu gece doğal ortaklarımızla sağ kanat hükümeti oluşturma görevine başlayacağım” yazdı.

Sandık çıkış anketlerine göre; Knesset’e girebilecek tek Arap ittifakı altı ya da yedi milletvekili ile Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi’nin (Ta’al) kurduğu ittifak oldu. İsrail’de şimdiye dek hiçbir parti tek başına hükümeti kurabilecek çoğunluğu (61 milletvekili) elde edemedi. Ülkede her zaman koalisyon hükümetleri görev yaptı.

SEÇİMLERE GÖLGE DÜŞTÜ

Seçimler, sağcı Likud partisinin Arap mahallelerine gizli kamera yerleştirdiğinin ortaya çıkmasıyla gölgelendi. Haaretz gazetesine göre polis, dün onlarca kameraya el koyarken Başbakan Netanyahu, Yahudi dinine uygun (koşer) bir seçim olması için kameraların her yerde olması gerektiğini savundu. Arap nüfusu, İsrailli seçmenlerin beşte birini oluşturuyor ve Arapları caydırmak için kamera yöntemine başvurulduğu öne sürülüyor.

 

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