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Haber Giriş: 20.01.2020 - 16:34,Son Güncelleme:/

İsrail’de fabrikada patlama: 4 yaralı

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İsrail’de fabrikada patlama: 4 yaralı

İsrail'in Tamra şehrindeki sanayi bölgesinde bir fabrikada patlama meydana geldi. Olayda fabrikada çalışan 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

İsrail'in Tamra şehrinde, sanayi bölgesinde bir fabrikada gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıktı. Olayda 2’si ağır 4 işçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri işçileri fabrikadan çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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