İHA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 16:34,
İsrail’de fabrikada patlama: 4 yaralı
İsrail'in Tamra şehrindeki sanayi bölgesinde bir fabrikada patlama meydana geldi. Olayda fabrikada çalışan 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
İsrail'in Tamra şehrinde, sanayi bölgesinde bir fabrikada gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıktı. Olayda 2’si ağır 4 işçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri işçileri fabrikadan çıkardı.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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