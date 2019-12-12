İsrail'de erken seçim 2 Mart'ta yapılacak

Koalisyon hükümetini kurması için Meclise tanınan sürenin çarşamba gece yarısı dolması nedeniyle ülkenin yeniden erken seçime gitmesi kesinleşti.

Koalisyonu kuracak bir isim üzerinde anlaşılamadığı için yasalar gereği Meclis otomatik olarak feshedildi ve erken seçim yapılması zorunlu hale geldi.

Seçimlerin en geç 90 gün içinde yani 10 Mart'ta yapılması gerekiyordu. Ancak bu tarihin, Yahudilerin Purim Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle siyasi partiler seçimlerin 2 Mart 2020'de yapılması için dün Meclise yasa tasarısı sunmuştu.

Tasarının ilk oylaması çarşamba akşamı, ikinci ve üçüncüsü ise bu sabaha karşı Meclis'te yapıldı ve tasarı yeterli çoğunluğun oyunu alarak yasalaştı.

İsrailli seçmenler 2 Mart'ta bir yıl içinde 3. kez erken seçim için sandık başına gidecek.

İsrail'deki koalisyon krizi

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için yeterli çoğunluğu sağlayamadığı son erken seçimleri, Mavi-Beyaz önde tamamlamış, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ise ikinci olmuştu.

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilen Netanyahu, yeterli desteği bulamadığı için görevi iade etmişti.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, görevi Gantz'a vermiş, o da koalisyon hükümetini kuramamıştı.

Bu gelişme üzerine Rivlin, 21 Kasım'da hükümeti kurma görevini yasalar gereği İsrail Meclisine vermişti. Koalisyonu kurması için İsrail Meclisine tanınan 20 günlük süre dün gece yarısı dolmuştu.

Ülkede bu yıl 9 Nisan'da da erken seçim yapılmış ancak o seçimin ardından da koalisyon hükümeti kurulamaması nedeniyle erken seçim kararı alınmıştı.

İsrail'de koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.