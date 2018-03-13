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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberlerİsrail'de askerlik krizi: Feshedebilir
Dünya İsrail'de askerlik krizi: Feshedebilir
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Dünya
AA
13.03.2018 - 20:47, Son Güncelleme:

İsrail'de askerlik krizi: Feshedebilir

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İsrail'de askerlik krizi: Feshedebilir

İsrail meclisi Knesset'in, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerinin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasa tasarısının oylamaya sunulması durumunda bugün kendini feshedebileceği belirtildi.

İsrail'deki "Haaretz" gazetesinin haberine göre, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının sunulması halinde meclis kendini feshedebilir.
İsrail basının genelinde olduğu gibi Haaretz gazetesinde de erken seçime işaret edilerek, tüm milletvekillerinin aşırı tutucu Yahudilerin askerlikten muafiyetini öngören yasanın ilk oylaması için toplanabileceği kaydedildi.

"ERKEN SEÇİM..."

Haberde, İsrailli yöneticilerin bu akşam meclisi feshedip erken seçim konusunda anlaşmak üzere çabalarını sürdürdüğü belirtildi. Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğinde ve koalisyondaki İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) Partisinin ise tasarının sunulması halinde hayır oyu vereceği nakledildi.

İsrail Evimiz'den Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in yaşanan krizin suni olduğu ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağcı hükümeti devirmesinin tarihi bir hata olacağını ifade ettiği, aynı partinin lideri Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in ise Netanyahu'nun haziran'da erken seçime gidilmesini istediğini söylediği aktarıldı.
Yasama Komisyonunun Göç ve Göçmenlerin Kabulünden Sorumlu Bakanı Sofa Landver'in yasa tasarısında düzenleme yapılması talebini görüşmek üzere toplanacağı kaydedildi.

HÜKÜMETTEN ÇEKİLME SİNYALİ

Liberman'ın, bakanların hükümetin sunduğu yasa tasarılarına hayır oyu kullanmalarının yasak olması nedeniyle Netanyahu'dan Landver'i görevinden almamasını talep ettiği bilgisi verildi.

Ayrıca Liberman'ın Netanyahu'nun Landver'i kabine dışında bırakmasının erken seçimi istediğinin bir göstergesi olacağını söylediği ifade edildi.
İsrail Evimiz Partisi ise yasa tasarısının Knesset'te üç kere oylanarak kanunlaşması durumunda hükümetten çekileceği sinyalini vermişti.

Dindar Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) partileri bütçeyi onaylamak için Ultra-Ortodoks Yahudileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısının onaylanmasını şart koşuyor. 

 

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