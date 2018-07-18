İsrail ve Mısır Gazze’ye ablukayı sertleştirdi
İSRAİL, Gazze Şeridi’nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim’e (Kerem Şalom) dünden itibaren yeni kısıtlamalar getirdi.
Mısır yönetiminin de İsrail ablukası altındaki Gazze’nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı’nı “çift yönlü” olarak geçişlere kapattığı belirtildi. Mısır, Ramazan ayında Refah’ı açmıştı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail’in Kerem Şalom’dan akaryakıt sevkıyatını durduracağını, ancak gıda ve hayati ilaç geçişine izin vereceğini bildirdi. Ticari kargo nakliyatı ise geçen haftadan bu yana durdurulmuştu.
ROKETLERE MİSİLLEME
Lieberman, Gazze’ye deniz ablukasının da altı milden üç deniz miline çekildiğini bildirdi. 30 Mart’tan bu yana Gazze-İsrail sınırında ablukaya yönelik gösteriler sürüyor ve eylemler sırasında yollanan yanar uçurtmaların İsrail’de tarıma zarar verdiği belirtiliyor. Şimdiye kadar 130’un üzerinde Filistinli, gösteriler sırasında İsrail tarafından açılan ateş sonucu öldü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle