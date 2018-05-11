İsrail ve İran arasında en çatışmalı gece... Füze kapışması

DONALD Trump’ın İran ile yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekileceklerini açıklamasının ardından savaş senaryoları konuşulurken, önceki gece Suriye’den İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ne füzeler atıldı. Ardından İsrail, Suriye’deki askeri hedeflere hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011’den beri İsrail ile İran arasındaki en büyük askeri çatışma oldu. İran’ın bu ülkeye yerleşmesinden rahatsız olan İsrail, son dönemde endişesini giderek yüksek tondan dünya kamuoyuyla paylaşıyordu. Uluslararası toplumun İran ile nükleer anlaşma yapmasını yıllardır en sert eleştiren ülke olan İsrail, Trump’ın mutabakattan çıkması için de yoğun diplomatik çaba göstermişti.

İSRAİL: ALTYAPI ÇÖKERTİLDİ

Önceki gece yaşanan roket saldırılarıyla ilgili İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail’in “neredeyse Suriye’deki İran altyapısının tamamını vurduğunu” söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, İran’ın “kırmızı çizgiyi aştığını” ifade etti. Netanyahu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hiçbir roketin İsrail topraklarına düşmediğini belirterek,“Bizim eylemlerimiz doğrudan Suriye’deki İran’a ait hedeflere yönelik. Ancak Suriye ordusu bize karşı eylemde bulunursa biz de ona karşı eylem yaparız. Dün (önceki gün) de bu yaşandı ve bize ateş açan Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerini vurduk” ifadelerine yer verdi. Suriye devlet medyası, İsrail saldırılarında bir radar istasyonunun, Suriye hava savunma sistemlerinin ve bir cephane atık alanının vurulduğunu duyurdu.

‘KASIM SÜLEYMANİ’ İDDİASI

İsrailli ordu sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, İran füzelerinin, İran Devrim Muhafızları’nın seçkin birliği Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin emri ve komutasıyla atıldığını söylerken, füzelerin başarısız olduğunu söyledi. İsrailli sözcü, Suriye’de onlarca İran askeri üssünün ve Suriye hava savunma biriminin imha edildiğini öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı ise Suriye hava savunmasının, İsrail’in attığı füzelerden yarısını düşürdüğünü açıkladı.

Rusya, İsrail’in F-15 ve F-16’lardan oluşan 28 savaş uçağıyla saldırdığını, uçaklardan havadan karaya 60 füze atıldığını bildirdi. Bunların yanı sıra İsrail’in10 adet karadan karaya füzeyi de kullandığı aktarıldı. Moskova, Amerikan ambargosuna rağmen İran’la tek taraflı olarak bağlarını derinleştirmeye devam edeceğini de vurguladı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısı sonucu 23 savaşçının öldüğü, bunlardan beşinin Suriye askeri olduğunu bildirdi.

ABD: TRUMP’IN HAKLILIĞINI KANITLADI

BEYAZ Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Fox News’e yaptığı açıklamada, “Golan saldırısı İran rejimine güvenilemeyeceğine dair bir başka olay oldu.

Aynı zamanda başkanın (Donald Trump) İran anlaşmasından çıkma kararının doğru olduğunu hatırlattı” dedi. Sanders, yayınladığı yazılı açıklamayla da İran’ı kınadı ve İsrail’in kendini savunma hakkına verdikleri güçlü desteği ifade etti. Sanders, “İran rejiminin Suriye’ye İsrail’i hedef alan saldırı roketleri ve füze sistemleri konuşlandırması kabul edilemez ve tüm Ortadoğu için çok tehlikeli bir gelişmedir” ifadelerine yer verdi.

RUSYA VE FRANSA’DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, İran ile İsrail arasında gerginliğin azaltılması ve itidal çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Bu son derece rahatsız edici bir trend. Tüm meselelerin diyalogla çözülebileceği gerçeğinden hareket ediyoruz” dedi.

ALMANYA VE İNGİLTERE’DEN TAHRAN’A KINAMA

Almanya Başbakanı Merkel, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’ın Golan Tepeleri’ne yönelik roket saldırısını kınadı. Merkel’in Ruhani’ye Tahran, yükümlülükleri yerine getirdiği sürece, ülkesiyle birlikte Fransa ve İngiltere’nin nükleer anlaşmaya destek vereceğini ilettiği belirtildi. İngiltere Başbakanı Theresa May de İsrail lideri Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran saldırısını kınadı. 10 Numara’dan gelen açıklamaya göre; May, İran’ın saldırganlığı karşısında İsrail’in kendini savunma hakkını desteklediklerini ifade etti. İngiltere’nin, Tahran’a yeni saldırılardan kaçınması için yaptığı çağrıyı Netanyahu’ya da aktaran May, tarafları sükunete davet ettiklerini yineledi.

KÖRFEZ’DEN İSRAİL’E DESTEK

En sürpriz açıklama Bahreyn’den geldi. Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife, Twitter açıklamasında, “İran bölgedeki statükoyu ihlal, diğer ülkeleri işgal ettiği sürece bölgedeki her ülke -buna İsrail de dahil- tehlike kaynaklarını yok ederek kendini savunma hakkına sahiptir” ifadeleriyle İsrail’in Suriye’ye yönelik operasyonlarının haklı olduğunu savundu.