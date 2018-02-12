İsrail Türk öğretim üyesini serbest bıraktı

Tekeli’nin neden gözaltına alındığına dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmayan İsrail makamları, hiç kimsenin girmesine izin vermediği duruşmaları basına da kapatmıştı. Tekeli’nin gözaltı süresi 6 Şubat salı günü görülen duruşmada da altı gün daha uzatılmıştı.

Akademisyen Cemil Tekeli’nin eşi Meryem Tekeli, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Eşim, haksızca gözaltına alındı, şaşkınlık içerisindeyiz. Biz Kudüs’e sadece ziyaret amaçlı gitmiştik. Eşim suçsuz. Eğer bir soruna kalkışma niyeti olsaydı beni niye götürecekti? İsrail makamları bize hiçbir bilgi vermiyor” demişti.