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    İsrail Türk öğretim üyesini serbest bıraktı

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 00:08 | Son Güncelleme:

    İsrail polisi tarafından 15 Ocak’ta Tel Aviv Havalimanı’nda gözaltına alınan ve askeri cezaevine konan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli dün serbest bırakıldu.Türkiye’ye dönen Cemil Tekeli, İsrail’deki Petah Tikva Askeri Cezaevi’nde 26 gün gözaltında kalmıştı.

    Tekeli’nin neden gözaltına alındığına dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmayan İsrail makamları, hiç kimsenin girmesine izin vermediği duruşmaları basına da kapatmıştı. Tekeli’nin gözaltı süresi 6 Şubat salı günü görülen duruşmada da altı gün daha uzatılmıştı.

    Akademisyen Cemil Tekeli’nin eşi Meryem Tekeli, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Eşim, haksızca gözaltına alındı, şaşkınlık içerisindeyiz. Biz Kudüs’e sadece ziyaret amaçlı gitmiştik. Eşim suçsuz. Eğer bir soruna kalkışma niyeti olsaydı beni niye götürecekti? İsrail makamları bize hiçbir bilgi vermiyor” demişti.

    Etiketler: gazetehaberleri , israil , Tel Aviv
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